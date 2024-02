Corato Calcio, contro il San Marco snodo cruciale della stagione

Domenica 25 febbraio al Coppi di Ruvo, andrà in scena la delicatissima sfida salvezza tra Corato e San Marco, valevole per la 21ma giornata del massimo campionato regionale. Reduci dalla cocente delusione contro il Borgorosso, gli uomini di mister Doudou devono ora dimenticare i precedenti e ritrovare la concentrazione per rimettere la stagione sui binari giusti.Ci sono ancora 18 punti a disposizione infatti, ognuno dei quali pesa come un macigno soprattutto vista la classifica così corta: tra il 5° posto che vorrebbe dire salvezza diretta, e il 12° che vorrebbe dire retrocessione, scorrono solamente 11 punti. In particolare, la distanza tra Corato e San Marco è proprio di 3 punti in favore degli ospiti, perciò una vittoria domenica sarebbe più che fondamentale.L'incrocio di andata segnò la prima panchina di Doudou, e vide la formazione neroverde incassare la seconda vittoria in stagione che avrebbe dato il via ad una reazione di orgoglio dopo un inizio di campionato non al meglio.Il Corato arriva alla sfida di domenica con uno score non proprio favorevole: sono 3 le sconfitte su 5 partite giocate nel 2024. A sorridere però ai padroni di casa è proprio il calendario, che riserva loro due incroci con le già retrocesse Molfetta Sportiva e San Severo, oltre agli scontri diretti proprio contro San Marco e con il Mola in chiusura di campionato.Il San Marco, dal canto suo, non ha attraversato un 2024 facile sin qui: due pareggi e due sconfitte hanno aperto il loro nuovo anno, che potrebbe però ritrovare la retta via grazie alla vittoria di prestigio conquistata nell'ultima giornata, contro un Real Siti al momento nella terra di mezzo tra Play-Off e Play-Out.Uno scontro diretto, quello di questa domenica, che si preannuncia quindi vitale per entrambe le formazioni, e questo potrebbe produrre un match senza esclusione di colpi come una partita chiusa, di studio, nella quale i singoli episodi potranno condannare l'una o l'altra squadra ad un finale di stagione più tosto che mai. L'unico modo per scoprirlo sarà venire a supportare i ragazzi fino all'ultimo secondo, con l'atmosfera degna di categorie ben superiori che i tifosi coratini sono in grado di produrre.