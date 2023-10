Corato Calcio, l'imperativo è vincere! Domani trasferta insidiosa a Stornara contro la Real Siti

La stagione calcistica sta entrando nel vivo, e per il Corato è giunto il momento di mettere fine alla serie di risultati negativi che ha caratterizzato le prime quattro giornate. Con un solo pareggio e ben tre sconfitte, la squadra di mister Maurelli si trova in una situazione critica in classifica, e l'obiettivo primario ora è quello di ottenere la tanto attesa prima vittoria stagionale, per fare classifica e dare morale al gruppo.Nell'ultimo match disputato, il Corato ha subito una brutta sconfitta in casa contro la Nuova Spinazzola, inaspettata per come è arrivata, con i neroverdi mai in grado di pungere in zona gol Un risultato che ha scatenato la protesta pacifica dei tifosi, desiderosi di vedere la loro squadra ritrovare la giusta strada. La delusione era palpabile in tribuna, ma ora si spera che il Corato possa rimettersi in piedi e dare soddisfazioni ai propri sostenitori e a tutto il popolo neroverde.Dall'altra parte del campo, la Real Siti arriva a questa sfida con un morale alto. Nel loro ultimo incontro, hanno sconfitto la Molfetta Sportiva con un netto 1-4, dimostrando di essere una squadra in forma. Inoltre, la Real Siti è ancora imbattuta tra le mura amiche, dove ha collezionato due vittorie su altrettante uscite in campionato.Uno dei punti di forza della squadra foggiana è il suo attacco, il secondo migliore del torneo fino a questo momento. Tuttavia, la difesa foggiana ha dimostrato di essere piuttosto perforabile, e questo potrebbe rappresentare un'opportunità per il Corato di realizzare dei gol e tentare di mettere a segno il primo colpo stagionale.Per il Corato, questa partita rappresenta molto più di tre punti in palio. Deve vincere assolutamente per uscire dalle sabbie mobili dei bassifondi della classifica, dare una gioia ai propri tifosi e dimostrare agli addetti ai lavori di avere il potenziale per competere in questa stagione. Sarà una sfida emozionante, con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere il risultato desiderato. Gli occhi dei tifosi saranno puntati sul campo, sperando di vedere il Corato tornare alla vittoria e iniziare a scalare la classifica.