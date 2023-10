Corato Calcio, oggi insidioso lunch match in trasferta contro il Borgorosso

Scende in campo eccezionalmente oggi alle ore 11:00 il Corato Calcio, che sarà impegnato sul campo del Borgorosso Molfetta, per l'anticipo della settima giornata di campionato di Eccellenza pugliese girone A.I neroverdi arrivano all'appuntamento fondamentale dopo una settimana travagliata, culminata con l'interruzione dei rapporti tra la società e l'allenatore Salvatore Maurelli. Squadra affidata al secondo Filippo Mastroviti.Non il match più semplice sulla carta per Frappampina e compagni per rialzarsi, che comunque faranno il possibile per svoltare questo inizio di stagione deficitario.