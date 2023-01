Corato Calcio, parziale rimborso dall'Amministrazione Comunale, per l'annosa questione stadio

La U.S.D. Corato Calcio comunica che a seguito di una fruttuosa collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ha ricevuto un parziale rimborso economico che tende in parte ad alleviare i costi sostenuti per la cronica indisponibilità dello stadio comunale locale.Riportiamo a tal proposito le parole del presidente Gabriele Palermo: «Siamo soddisfatti dell'intenzione dell'amministrazione di riconoscere l'interesse pubblico delle attività svolte dalla U.S.D. Corato Calcio e della comprensione delle difficoltà logistiche e di conseguenza economiche che di fatto ci obbligano le continue "trasferte" per lo svolgimento delle nostre attività. Guardiamo fiduciosi al futuro, nella speranza che si riesca a trovare una soluzione definitiva all'annosa questione stadio e si possa finalmente "tornare a casa"».