Corato Calcio, poker al fanalino di coda Trani

Seconda vittoria consecutiva per l'USD Corato Calcio, che davanti al pubblico amico supera agevolmente la Vigor Trani con il punteggio di 4-0. Dopo un primo tempo abbastanza contratto, ma giocato con un ottimo appiglio, nella ripresa la formazione di mister Di Domenico raccoglie i dividendi degli sforzi compiuti e porta i tre punti a casa con il giusto margine.Nonostante la partita non sia esattamente di cartello, c'è una bella cornice di pubblico al Coppi, caloroso come di consueto. Fabio Di Domenico schiera le novità Prekducaj e Bozzi dall'inizio, quest'ultimo a formare tridente pesante con Suriano e Konè.La prima occasione è per il "dieci" coratino, ma la mira è imprecisa. Risponde Trani all'11' con un tiro insidioso di Massari, palla fuori di poco. Crescono i giri del motore neroverde: Suriano dai 35 metri impegna Vatinno, sempre su punizione è Bozzi a sfiorare il palo a metà frazione. Alla mezz'ora Colabello fa le prove generali per il vantaggio, la palla è in rete ma il difensore coratino è in offside. Due giri di lancette più tardi ecco il vantaggio neroverde: cross dalla trequarti di Suriano, zampata vincente di Bozzi per l'1-0. Al 39' mani in area Vigor, Suriano calcia bene il penalty spiazzando il portiere, ma il palo gli dice di no. Il primo tempo si chiude con Bozzi e Konè che ci provano, la mira è difettosa.Parte a rilento il secondo tempo, bisogna aspettare l'8' per la prima emozione, ma il destro di Suriano finisce sull'esterno della rete. Due minuti più tardi ancora il bomber andriese ubriaca tutti sull'out di destra e regala un cioccolatino a Bozzi, ma questa volta il suo tiro finisce alto. Al quarto d'ora dentro forze fresche con Scardigno e Frappampina, a dare vivacità alla manovra. Dal 16' al 21' Corato costruisce quattro palle gol nitide, ma Konè, Suriano, Prekducaj e Mbaye non trovano il jolly. Al 26' eccolo il raddoppio neroverde: serie di passaggi tutti di prima, palla per Colabello che crossa dall'angolo, Suriano stoppa e spacca la porta per il 2-0. La rete del doppio vantaggio dà maggiore serenità, i neroverdi continuano a spingere, con gli avversari ormai stremati. Al 38' è Dispoto, da corner di Frappampina a trovare il colpo di testa del 3-0, neanche tre minuti più tardi, Scardigno da casa sua scaglia in porta il dardo del 4-0. Non c'è più tempo, Corato batte Trani 4-0.Vittoria importantissima per i neroverdi, che restano a -5 dal duo Bisceglie-Manfredonia (questi ultimi con una gara in meno) e tengono a -4 Mola, vittoriosa 2-0 sul Canosa. Messa in cassaforte l'undicesima vittoria stagionale, da martedì si inizierà a preparare l'insidiosa trasferta di Foggia, in una giornata che vede anche incroci importanti per le sorti del torneo: Manfredonia-Bisceglie e Unione-Mola.