Corato Calcio, tutto pronto per la trasferta di Foggia

Domani alle 15:00 torna in campo l'USD Corato Calcio, avversario di turno lo spigoloso Foggia Incedit. I neroverdi, reduci da sette punti nelle ultime tre gare, hanno come unico obiettivo quello di centrare il bersaglio grosso, ma la gara è più complicata di quella che possa apparire guardando superficialmente la graduatoria.I foggiani sono penultimi a quota 8, con la salvezza diretta a -12 e a -11 da Orta Nova. In caso di 6 o meno punti di distacco tra penultima e terzultima, si disputerà un play out, pertanto i foggiani hanno bisogno come il pane di punti, in un campionato davvero strano ed equilibrato in cui può accadere ancora di tutto. Dall'altra parte del campo il Corato vorrà approfittare del contemporaneo scontro al vertice che vedrà impegnate Manfredonia e Bisceglie, occasione ghiotta per accorciare il gap con le prime due, in vista degli imminenti scontri diretti contro le due battistrada del torneo.: Morale alto in casa neroverde: i ragazzi di mister Di Domenico si stanno allenando con grandissima intensità e non sottovalutano l'approccio al match, come affermato anche da Ermes Dispoto in una recente intervista. La gara d'andata (giocata in due "round" per infortunio occorso all'arbitro) è stata sbloccata da un gol di Diomande, dopo che i foggiani si erano arroccati per 80' nella propria metà campo, risultando anche pericolosi in contropiede. L'approccio sarà fondamentale per tentare di portare a casa l'intera posta in palio.: Il team di mister La Salandra punta molto sulla fase difensiva, la quinta migliore del torneo con sole 22 reti al passivo. In avanti c'è qualche limite, con il goleador, Narciso, che di mestiere fa il centrocampista. Persa anche la torre Saani, ora all'Unione Bisceglie, Foggia ha inserito due profili esperti come quelli di Souare e Siclari, rispettivamente da Mola e San Severo.L'impegno è di quelli crocevia della stagione, Corato non deve abbassare la guardia per portare a casa l'intera posta in palio.