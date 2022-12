ECCELLENZA, girone A - 14ª giornata

CLASSIFICA

Un impegno casalingo che non dovrà essere affatto sottovalutato. Il Corato vuole sfruttare il fattore campo dello stadio "Fausto Coppi" di Ruvo nel match con l'Unione Calcio Bisceglie, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza pugliese e in programma domenica 18 dicembre.Il team allenato da mister Fabio Di Domenico è reduce dal netto successo sempre fra le mura amiche col San Severo per 6-0 e proverà a dare continuità nei risultati in questa fase della stagione per restare nelle zone altissime della classifica. Dopo aver conquistato anche la vetta, i neroverdi sono al momento distanti tre lunghezze dal Manfredonia capolista.Di fronte gli azzurri cercheranno di portare a casa un risultato positivo per compiere un altro passo importante verso l'obiettivo di una tranquilla salvezza. Konè e compagni hanno tanta voglia di riscattare la sfida dell'andata al "Di Liddo", nella quale subirono un'incredibile rimonta da parte dei ragazzi di Luca Rumma (3-1 il punteggio finale per i padroni di casa).L'incontro sarà diretto da Fabrizio Consales di Foggia, assistito da Stefano Sibilio e Gabriele Lovecchio di Brindisi. Fischio d'inizio fissato per le ore 14:30.Bisceglie-Real Siti sabatoBorgorosso Molfetta-CanosaManfredonia-Vigor TraniOrta Nova-Foggia InceditSan Marco-PolimniaSan Severo-Unione Sportiva MolaManfredonia 30; BisceglieCorato 27; Unione sportiva Mola 22; Canosa 21; Real Siti 20; Borgorosso Molfetta 19;18; San Marco 17; San Severo, Polimnia 16; Orta Nova 13; Foggia Incedit 6; Vigor Trani 0.