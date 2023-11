Corato, non c'è due senza tre! Neroverdi a caccia dei tre punti contro la Molfetta Sportiva

Il solco è tracciato, ora bisogna continuare a percorrere la via, senza voltarsi indietro, senza timore. Dopo le due vittorie consecutive, condite per altro da prestazioni molto convincenti, il Corato calcio torna al "Coppi" di Ruvo di Puglia, per la nona giornata della massima competizione pugliese. Gli uomini di Diaw Doudou ospiteranno domenica, calcio d'inizio alle 14:30, la Molfetta Sportiva di Patron Lanza, ancora a secco di vittorie e senza punti dalla prima giornata.La classifica però non deve ingannare, i biancorossi infatti, sono squadra molto altalenante almeno dal punto di vista delle prestazioni: da una parte le imbarcate casalinghe contro Bisceglie e Polimnia (11 gol subiti nei due match), dall'altra le partite tirate e ben giocate contro squadre importanti come Canosa e Molfetta Calcio (due sconfitte col minimo scarto) e poi il pareggio a Foggia contro l'Incedit nell'esordio in campionato.Sul fronte coratino invece, l'umore è alto e l'ambiente è sempre più carico e consapevole dei propri mezzi. Consapevolezza però che non ha comportato voli pindarici: la strada per la salvezza è lunga e tortuosa, nulla è stato fatto e tutti, dal capitano sino al magazziniere, sono pronti a remare verso la stessa direzione, un passo alla volta.Appuntamento dunque a domani, fischio d'inizio alle 14:30. Il match sarà arbitrato dal signor Dicorato della sezione di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Rizzi e Di Muzio della sezione di Foggia.