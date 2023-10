Corato senza mordente: la Nuova Spinazzola passa al Coppi 0-1

Doveva essere il match della svolta, così non è stato: al "Coppi" di Ruvo di Puglia, i neroverdi cadono per 0-1, a cospetto di uno Spinazzola ordinato e nulla più. Sebbene la squadra di mister Maurelli abbia finalmente offerto una prestazione difensiva nel complesso positiva (episodio del gol a parte), preoccupa la grande involuzione che la squadra ha fatto registrare in fase offensiva. Nonostante i ritorni di Cianci e Pellegrini (prova volenterosa la loro), il Corato si è mostrato lento e prevedibile e mai pericoloso, eccezion fatta per un colpo di testa di D'Alba su sviluppi di calcio piazzato a metà ripresa. Invertire la rotta dev'essere cosa immediata: il campionato non è lunghissimo e le altre corrono quasi tutte.Primo TempoComplice anche il gran caldo e l'ordine tattico ambo i fronti, il primo tempo offre qualche scontro interessante a metà campo, ma pochissimi spunti degni di highlights. Il primo squillo è di Ladogana al minuto 11, bravo Loiodice a parare a terra. A metà tempo ecco affacciarsi il Corato, con una girata di Somma che però termina out. La chance più grande capita sui piedi di Santoro a due minuti dal riposo, che su apertura di Cianci spara a botta sicura, lo Spinazzola si salva in corner grazie alla deviazione di un difensore.Secondo TempoLa ripresa si apre con gli stessi ventidue in campo ed i medesimi ritmi blandi, ma al 6' quasi per caso, gli ospiti passano: Zinfollino scivola in uscita, si avventa sul pallone Ladogana, che prova un improbabile scavetto. Il maldestro tentativo diventa tiro imparabile, che Loiodice riesce anche a deviare, senza però evitare il gol. Mister Maurelli inserisce anche Pellegrini per dare più peso al reparto offensivo, ma è ancora Ladogana a segnare, questa volta però la bandierina grazia i padroni di casa. A metà ripresa ecco gli unici due acuti neroverdi: al 25' D'Alba chiama al miracolo Lagreca, che con un riflesso clamoroso evita il pari, un minuto più tardi lo shoot di Fanelli termina non lontano dalla porta. La partita del Corato, di fatto, termina qui. Nel finale, Dispoto si immola davanti alla porta, evitando così un passivo peggiore. Spinazzola batte Corato 1-0.Un match davvero avaro di emozioni, un classico 0-0 "scritto", ma l'ennesimo episodio avverso è costato almeno un punto ai neroverdi. La prossima settimana a Stornara contro la Real Siti non sarà affatto una passeggiata; e il Corato deve assolutamente trovare una cura a questo preoccupante mal di gol.