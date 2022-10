Tre vittorie e una sola sconfitta, maturata in circostanze molto particolari sul campo dell'Unione Calcio Bisceglie. L'avvio di campionato del Corato è senza dubbio molto confortante: i neroverdi guidati dasi sono calati nel clima del massimo torneo dilettantistico regionale mostrando personalità e idee chiare a dispetto di un'età media tutt'altro che altissima. La crescita esponenziale del gruppo è misurabile sia in termini tecnici che nella capacità di "leggere" tatticamente le partite.Il 2-1 in rimonta ai danni del Canosa, ottenuto sul sintetico del "Coppi" di Ruvo di Puglia davanti a una buona cornice di pubblico è la cartina tornasole della forza mentale del gruppo: sotto nel punteggio a cuasa del gol incassato al 34' da Mandile, il Corato non ha perso la testa nemmeno quando la sfortuna era sembrata compagna di viaggio del team di casa, nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Caputo. L'ostinazione è stata premiata al 78' quando un tocco di mani in area ha fruttato il rigore messo a segno da Suriano. La voglia di vincere ha fatto il resto la botta dal limite di Frappampina all'84', imprendibile per il portiere ofantino, è valsa il successo. Domenica 16 ottobre la sfida alla Vigor Trani ultima in classifica in un girone A sul cui podio ideale c'è spazio per i neroverdi, a -1 dal Bisceglie e a -3 dal Manfredonia battistrada. E chissà come sarebbe finita la partita inaugurale contro l'Unione Bisceglie a parità di uomini in mezzo al campo...