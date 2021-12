Giro d'Italia Ciclocross, maglia rosa Juniores per Ivan Carrer

LA CRONACA DELLA GARA E I PODI

Maglia Rosa per la categoria Juniores del Giro d'Italia Ciclocross per il coratino Ivan Carrer in occasione del 13° Memorial Romano Scotti e 3° Gran Premio Caroli Hotels.Il sesto e penultimo appuntamento della Corsa Rosa del fango e della sabbia, con l'organizzazione curata dallo staff dell'ASD Romano Scotti, ha incontrato le bellezze incontaminate del Parco Regionale Lido Punta Pizzo e Torre Sant'Andrea, vincendo la sfida di portare un grande evento sportivo in un ambiente delicato.È stato Cristian Cominelli ad interpretare al meglio il lungo tratto di sabbia, per larghe porzioni inedito e ricco di insidie: il lombardo, consolidando la maglia rosa della categoria Uomini Open, ha finalmente colto la prima vittoria in questa edizione del GIC, mentre Alessia Bulleri fa festa tra le ragazze, precedendo Sara Casasola in rosa.centrando l'ambita accoppiata tappa e maglia proprio nel luogo che lo scorso anno smorzò i sogni di gloria del fratello Vittorio. Fa festa la Puglia e fa anche pace con il destino. Il Ciclocross toglie, il ciclocross dà. Lo scorso anno infatti Vittorio Carrer era in maglia rosa allo start di Gallipoli, prima che guai fisici lo allontanassero dalla realizzazione di un sogno.Oggi il fratello Ivan ne ha raccolto il testimone nella categoria Juniores, centrando l'accoppiata tappa e maglia nel culmine di un'ininterrotta fase in crescendo iniziata in sordina ad inizio stagione.Il coratino del team Bike Terenzi ha ottenuto l'en-plein con una gara perfetta, potendo esprimere le sue doti tecniche proprio nell'impegnativo tratto di sabbia: «Son passati ben 4 anni da quando ho indossato per la prima volta la maglia rosa, nell'anno in cui ho vinto il GIC. Oggi torno a indossare questa maglia nella mia terra, con una gara giocata sino all'ultimo, riuscendo alla fine a spuntarla. Sono contento e soddisfatto dopo le sfortune recenti. Un punto di riferimento molto importante è Ferentino, l'obiettivo è mantenere assolutamente questa maglia vista la distanza di pochissimi punti con i compagni-avversari. Grazie team bike Terenzi e famiglia, grazie papà, la mia più grande spalla. Speriamo in meglio per terminare col botto questa stagione».A Ferentino, per l'ultima tappa del GIC, lo spettacolo sarà assicurato, con i primi 3 della classifica generale racchiusi da soli 3 punti (Carrer, Vari, Paletti).1° Cominelli Cristian (Scott Racing Team) - maglia rosa2° Folcarelli Antonio (Race Mountain Folcarelli Team)3° Pavan Marco (Asd Dp66 Giant Smp) – maglia biancaDa segnalare anche l'ottima prestazione dei pugliesi(4°) ed Ettore Loconsolo (5°) a lungo in lotta per il podio con il tifo del pubblico casalingo.1^ Bulleri Alessia (Cycling Cafè Racing Team)2^ Casasola Sara (Asd Dp66 Giant Smp) - maglia rosa3^ Zontone Asia (Jam'S Bike Team Buja)2° Di Gaspero Cristiano (Jam'S Bike Team Buja)3° Giuseppetti Gabriele (Cycling Cafe' Racing Team)1° Da Rios Riccardo (Soc. Sport.Sanfiorese) - maglia bianca2° Fabbro Ettore (Jam'S Bike Team Buja)3° Proietti Gagliardoni Mattia (Asd U.C.Foligno)1° De Longhi Lorenzo (Soc. Sport.Sanfiorese)2° Travella Nicholas (Guerciotti Development)3° Viezzi Stefano (Asd Dp66 Giant Smp) - maglia rosa-azzurra1^ Bianchi Arianna (Guerciotti Development) - maglia rosa-azzurra2^ Rinaldoni Giulia (Team Cingolani)3^ Sanarini Linda (U.S.Scuola Ciclismo Vo')1° Cerame Nicola (Sc.Castellettese Cicli Varsalona) - maglia rosa-azzurra2° Carosi Vincenzo (Race Mountain Folcarelli Team)3° Acquaviva Gregorio (Dotta Bike Racing Team)1^ Bianchi Elisa (Team Piton) - maglia rosa-azzurra2^ Pellizotti Giorgia (G.S. Mosole)3^ Scalorbi Emma (Calderara Stm Riduttori)1° Macculi Antonio (Team Cingolani) - maglia rosa-azzurra2° Caracciolo Leonardo (Triono Racing S.C. Centrobici)3° Felice Thomas (Asd Dp66 Giant Smp)1° Folcarelli Massimo (Race Mountain Folcarelli Team) - maglia rosa-azzurra2° Capitaneo Donato (Team Preview Bikespace Sei Sport)