Ciclocross, anche Corato sul podio di CorridoMnia con Luigi Carrer

La cronaca di gara e i podi

Nella grande festa del Terzo trofeo CorridoMnia c'è anche Corato che con Luigi Carrer, con la maglia della Asd Team Eurobike, si fa strada conquistando il terzo gradino del podio nella categoria Master Fascia 2 (over 45).I presupposti per far bene c'erano tutti, perché quando c'è da mettersi comodi e godersi lo spettacolo.Alte le aspettative per questo 3° Trofeo CorridoMnia che ha visto una squadra affiatata come la Bike Italia Tour, supportata dal Club Corridonia, incontrare la passione e l'organizzazione dell'ASD Romano Scotti. Grande presenza di pubblico e partecipanti e soprattutto un percorso reso più impegnativo e accattivante.Con i piccoli atleti dello short track compresi si è giunti a lambire sogli 800 partenti (ben due gare solo per i master) in una logistica, quella messa a disposizione dal CorridoMnia Shopping Park di Alfio Caccamo, particolarmente vocata ai grandi eventi. Il circuito, lungo 3200 metri, ed esteso sino alle prime sponde del Chienti, è stato caratterizzato da un substrato umido per via delle piogge degli scorsi giorni, rapidamente asciugatosi nel corso delle gare. Da segnalare l'inserimento di un tratto tecnico particolarmente impegnativo, dove non a caso si sono concentrate l'attenzione del pubblico e le acrobazie dei protagonisti.La gara era anche valida come campionato provinciale FCI Macerata.1° Dorigoni Jakob (Selle Italia Guerciotti Elite)2° Cominelli Cristian (Scott Racing Team) - maglia rosa3° Leone Samuele (Selle Italia Guerciotti Elite)1^ Casasola Sara (Asd Dp66 Giant Smp) - maglia rosa2^ Bulleri Alessia (Cycling Cafe' Racing Team)3^ Papo Alice (Asd Dp66 Giant Smp)1° Paletti Luca (A Favore Del Ciclismo A.S.D.) - maglia rosa2° Borello Filippo (Guerciotti Development)3° Scappini Samuele (Team Fortebraccio1° Da Rios Riccardo (Soc. Sport.Sanfiorese) - maglia bianca2° Proietti Gagliardoni Mattia (Asd U.C.Foligno)3° Fabbro Ettore (Jam's Bike Team Buja)1° Travella Nicholas (Guerciotti Development) - maglia rosa-azzurra2° De Longhi Lorenzo (Soc. Sport.Sanfiorese)3° Ghiaroni Giacomo (A.C. Serramazzoni)1^ Baima Anita (Asd Gs Sorgente Pradipozzo) - maglia rosa-azzurra2^ Rinaldoni Giulia (Team Cingolani)3^ Bianchi Arianna (Guerciotti Development)1° Deon Pietro (Soc. Sport.Sanfiorese) - maglia rosa-azzurra2° Acquaviva Gregorio (Dotta Bike Racing Team)3° Cerame Nicola ( Sc.Castellettese Cicli Varsalona)1^ Bianchi Elisa (Team Piton) - maglia rosa-azzurra2^ Azzetti Nicole (Team Piton)3^ Scalorbi Emma (Calderara Stm Riduttori)1° Caracciolo Leonardo (Triono Racing S.C. Centrobici) - maglia rosa-azzurra2° Cancherini Matteo (Stm Associazione Sportiva Dilettan)3° Zoccolanti Mattia (Asd Bikeland Team Bike 2003)1° Folcarelli Massimo (Race Mountain Folcarelli Team) - maglia rosa-azzurra2° Capitaneo Donato (Team Preview Bikespace Sei Sport)«In questo periodo sto bene e sapete perchè? Il merito è dei miei stessi ragazzi. Perchè allenando loro, loro allenano me – è la perla più bella dell'interna giornata, regalata da Massimo Folcarelli -. Ecco la bellezza segrete del ciclocross e del legame tra master e categorie giovanili. Allenandosi insieme la condizione cresce, ci si diverte, si migliora. Il percorso è stato bellissimo, veloce e molto divertente».1^ Passeri Marika (Asd Bike Lab - Team Astolfi)2^ Di Lorenzo Sabrina (Pro Bike Riding Team) - maglia rosa-azzurra3^ Roncacci Mariangela (Race Mountain Folcarelli Team)