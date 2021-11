Giro d'Italia Ciclocross: Tanya Donati, Ivan e Luigi Carrer sul podio di Mattinata

LA CRONACA DELLA GARA E I PODI

Terra, sabbia, fango, acqua, talvolta neve, molto più spesso vento, sono gli ingredienti base del ciclocross. Coinvolgono la vista e il tatto, raramente il gusto quando il sudore si impasta con la polvere o si cade rovinosamente nella melma.Dal Gran Premio Città di Mattinata, 5^ tappa del Giro d'Italia Ciclocross che ha colorato di rosa la Puglia nell'ultima domenica di novembre, un altro dei cinque sensi si aggiunge ad ampliare lo spettro sensoriale della disciplina: l'udito. È stato infatti il caratteristico quanto inusuale acciottolare dei sassi della spiaggia la colonna sonora della sfida per la maglia rosa organizzata dal tandem Scuola di Ciclismo Franco Ballerini & Team Bike Terenzi con la regia dell'ASD Romano Scotti.Sulla suggestiva Piana di Mattinata, all'ombra dell'austero Monte Saraceno e con un persistente vento dal mare, i girini del fango hanno alternato il verde degli ulivi al turchese dello spumeggiante Adriatico nella più efficace delle cornici di Puglia, con la calda ed encomiabile accoglienza logistica del ristorante "Il Giardino di Monsignore" che ha spalancato le sue porte, i suoi spazi e la sua creatività ai fornelli alla grande famiglia del Giro d'Italia Ciclocross.Emozione che Claudio Terenzi, insieme al vulcanico biancoceleste Team Bike Terenzi magistralmente coordinato da Vanessa Casati, aveva già provato lo scorso anno a Ladispoli e che con spirito di collaborazione fattiva ha condiviso con gli amici Pugliesi, cui è già legato dal Consorzio Puglia Bici e Futuro.Le premesse, d'altronde, erano importanti, se si considera che proprio l'anteprima del Gran Premio Città di Mattinata era stata scelta sabato come sfondo per la ratifica del protocollo d'intesa "Pedalare per viaggiare" tra Regione Puglia, Federciclismo e ben 26 amministrazioni comunali.Dal punto di vista agonistico il Gran Premio Città di Mattinata ha permesso a numerosi outsider di esaltarsi, riuscendo talvolta a scompaginare i piani delle classifiche generali, con il simbolo del primato (maglia rosa e maglia bianca) che ha globalmente cambiato ben 5 dei 14 possessori.Un rimescolamento di carte che ben giova all'economia e alla spettacolarità del circuito che ha appena compiuto il suo Giro di boa e si appresta ora a scendere ancora più a sud per la tappa in assoluto più vicina al Tropico dell'intero calendario. In piena atmosfera natalizia si correrà infatti a Gallipoli il 19 dicembre, città in cui sono già in avanzata fase di sviluppo tutte le procedure preliminari.1° Folcarelli Antonio (Race Mountain Folcarelli Team)2° Cominelli Cristian (Scott Racing Team) - maglia rosa3° Loconsolo Ettore (Team Fracor)4° Pavan Marco (DP 66 Giant SMP) – maglia biancaDue gare nella gara, conclusesi entrambe con lo stesso copione, un arrivo allo sprint (serrato e incerto) che ha premiato l'inseguitore a discapito della maglia rosa e della maglia bianca. Così Antonio Folcarelli ha avuto la meglio di Cristian Cominelli dopo un confronto senza esclusione di colpi che ha caratterizzato tutta la corsa e che regala al laziale la seconda affermazione stagionale nella Corsa Rosa. Chapeau per l'esperto Cominelli, che pur potendosi teoricamente applicare una logica di controllo in chiave classifica generale, ha onorato il simbolo del primato sino alla bandiera a scacchi: un esempio per tutti. Duello emozionante anche per il terzo gradino del podio, con Ettore Loconsolo e Marco Pavan che hanno battagliato su ogni centimetro dello scivoloso percorso di Mattinata, studiandosi a lungo prima di concludere la corsa nello sprint che ha premiato il giovane biscegliese (al primo anno nella categoria) a discapito della maglia bianca piemontese.1^ Papo Alice (Asd Dp66 Giant Smp)2^ Canciani Lisa (Asd Dp66 Giant Smp) – maglia biancaÈ doppietta DP 66 nella gara riservata alle Donne Open, con Alice Papo che non fa certo rimpiangere Sara Casasola e ne imita la gestione della corsa, aggiudicandosi una preziosissima ed elegante vittoria tra gli ulivi di Mattinata. Alle sue spalle la compagna di squadra Lisa Canciani mette sempre più in cassaforte la maglia bianca e Tanya Donati conquista un meritatissimo primo podio al Giro d'Italia Ciclocross.1° Vari Simone (Race Mountain Folcarelli Team) - maglia rosa2° De Paolis Federico (Race Mountain Folcarelli Team)Simone Vari bissa il successo di Follonica e ricuce in un sol boccone il divario da Paletti: una vittoria davvero speciale quella di Mattinata che tra il verde e il turchese gli regala un rosa mai così acceso e meritato, specialmente dopo aver dominato senza indugi la gara riservata alla categoria juniores. Alle sue spalle la lunghissima rimonta di Ivan Carrer si è quasi finalizzata negli ultimi metri, ma il tenace Federico De Paolis ha ben saputo gestire lo sprint, marcando una preziosa doppietta per il Race Mountain Folcarelli.1° Da Rios Riccardo (Soc. Sport.Sanfiorese) - maglia bianca2° Proietti Gagliardoni Mattia (Asd U.C.Foligno)3° Baruzzi Francesco (Team Piton)1° Bonafini Edoardo (Ac F. Bessi Calenzano)2° Viezzi Stefano (Asd Dp66 Giant Smp) - maglia rosa-azzurra3° Bosio Tommaso (G.S. Cicli Fiorin Cycling Team Asd)1^ Bianchi Arianna (Guerciotti Development) - maglia rosa-azzurra2^ Sanarini Linda (U.S.Scuola Ciclismo Vo')3^ Rinaldoni Giulia (Team Cingolani)1° Cerame Nicola (Sc.Castellettese Cicli Varsalona) - maglia rosa-azzurra2° Carosi Vincenzo (Race Mountain Folcarelli Team)3° Acquaviva Gregorio (Dotta Bike Racing Team)1^ Bianchi Elisa (Team Piton) - maglia rosa-azzurra2^ Azzetti Nicole (Team Piton)3^ Scalorbi Emma (Calderara Stm Riduttori)1° Macculi Antonio (Team Cingolani) - maglia rosa-azzurra2° Caracciolo Leonardo (Triono Racing S.C. Centrobici)3° Trovarelli Fabrizio (Asd Bike Lab - Team Astolfi)1° Folcarelli Massimo (Race Mountain Folcarelli Team) - maglia rosa-azzurra2° Palmisano Biagio ("A. Narducci" Team L. Cofano)1^ Di Lorenzo Sabrina (Pro Bike Riding Team) - maglia rosa-azzurra2^ Valluzzi Eleonora Cristina (Loco Bikers)