Il Corato non fa sconti, ancora una vittoria

Un secco 3-0 ai danni della Vigor Trani è valso al Corato il quarto successo in cinque gare del torneo di Eccellenza. I neroverdi si sono imposti nettamente nel match andato in scena sul terreno del "San Pio" di Enziteto.Risultato sbloccato poco dopo il quarto d'ora di gioco da, ben servito da Frappampina: diagonale in corsa e palla in fondo al sacco.Raddoppio a metà ripresa sugli sviluppi di un calcio piazzato di Frappampina conlesto ad approfittare di un'incertezza degli avversari e ad avventarsi sul pallone per trafiggere il portiere della Vigor Trani da distanza ravvicinata. Nel corso dell'azione precedente la squadra di Prigigallo è rimasta in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Caselli per fallo di reazione.Tris coratino all'80' grazie al penalty realizzato dache in precedenza, su punizione, aveva centrato il palo. Pronostico rispettato da un Corato concentrato, che ha fatto subito valere il suo dominio sul campo e gestito la situazione nulla concedendo al fanalino di coda del girone A. Una prestazione irreprensibile che lascia molto ben sperare in lungimiranza.