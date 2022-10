Due vittorie consecutive hanno rinvigorito il morale nell'ambiente. Il Corato vuole confermarsi tra le realtà più interessanti del girone A del torneo di Eccellenza pugliese. Lo scoglio da oltrepassare domenica 9 ottobre nel confronto in calendario al "Coppi" di Ruvo sarà dei più aspri: il Canosa del tecnico Zinfollino è team allestito per ben figurare e con legittime aspirazioni di vertice. Nulla però sembra essere precluso alla compagine neroverde guidata da, che ha evidenziato compattezza nella fase di non possesso e un'apprezzabile capacità di costruzione del gioco con la palla fra i piedi.«Sarà una partita maschia e bisognerà lavorare bene per portare a casa la vittoria» ha spiegato. Saremo un po' più freschi rispetto ai nostri avversari, che in settimana hanno affrontato l'impegno di Coppa Italia, e dovremo sfruttare questa situazione sul nostro sintetico, che è notoriamente "veloce". L'obiettivo resta la salvezza, poi si vedrà». I tifosi organizzati del gruppohanno chiamato a raccolta gli appassionati e i sostenitori neroverdi per sostenere la squadra nel confronto con il collettivo ofantino.Fischio d'inizio fissato per le ore 15:30, dirigerà l'incontro Cataldo Zito proveniente dalla sezione calabrese di Rossano dell'Aia mentre gli assistenti saranno Francesco Gorgoglione (da Barletta) e Giuseppe Garofalo (da Bari).