Forte è la volontà di dimostrare che lo sfortunato secondo tempo del "Di Liddo" di Bisceglie ha rappresentato un intoppo e che la vera natura del team è differente. La sfida esterna sul rettangolo del Real Siti è un'opportunità di riscatto e al tempo stesso di conferma per il Corato di mister, che vuole dar seguito alla vittoria casalinga ottenuta ai danni dell'Unione Sportiva Mola e lanciarsi nelle posizioni di rilievo del gruppo A di Eccellenza.L'impressione è che tutti i tasselli, poco per volta, finiranno per incastrarsi rendono la compagine neroverde un'outsider con la quale non sarà semplice misurarsi. La dirigenza ha annunciato, in queste ore, l'ingaggio dell'esperto centravanti, 35 anni, fra i protagonisti della scorsa stagione. L'attaccante (32 reti in D, esperienze anche in C e oltre 100 gol siglati fra Eccellenza e Promozione) non ha dubbi sulla qualità del progetto tecnico che il club ha deciso di intraprendere, con diversi giovani di prospettiva e alcuni calciatori senior a fare da rifrimento: «L'anno passato, anche se non abbiamo centrato l'obiettivo, abbiamo fatto più punti della prima in classifica dell'altro girone, a testimoniare la bontà del nostro campionato» ha sottolineato Buozzi. «Quest'estate ho ricevuto tantissime chiamate dall'Eccellenza e alcune dalla D ma appena ho saputo dell'interesse del Corato non ci ho pensato due volte e le ho declinate tutte. Qui ho vissuto una bellissima stagione, la società è fatta di gente fantastica e per bene, il valore dei tifosi è super e l'ambiente ideale per uno passionale come me. Il gruppo è molto interessante, ho avuto modo di conoscerli in questi pochi allenamenti e mi piace molto, con un allenatore che conosco solo di fama e che mi ha colpito molto a primo impatto. Non vedo l'ora di scendere in campo!».E chissà che il bomber non possa già trovare un posto da titolare a Stornara nel confronto in calendario domenica 2 ottobre con inizio alle ore 15:30. Il Real Siti ha ceduto fra le mura amiche al Bisceglie nel match d'esordio rifacendosi però nella seconda giornata (vittoria per 3-2 fuori casa ai danni dell'Orta Nova).La partita del "San Rocco" di Stornara sarà arbitrata da Paolo Cipriani della sezione Aia di Molfetta, assistito da Giuseppe Francesco Magnifico e Piergiacomo Palermo provenienti da Bari. Il prezzo del tagliando d'ingresso per assistere all'incontro è fissato in 5 euro.