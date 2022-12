Un movimento in entrata e uno in uscita per l'Usd Corato in queste ultime ore.La società ha definito l'inserimento in organico, con la formula del prestito dall'U. S. Bitonto, del terzino sinistro, classe 2003. Il giovane atleta, cresciuto nel vivaio bitontino, rafforzerà il pacchetto arretrato della formazione affidata al trainer, costituendo una validissima alternativa anche alla luce del suo status di under. Guarnaccia ha collezionato 23 presenze in Serie D.Il club neroverde ha intanto comunicato l'interruzione consensuale del rapporto con il difensore, augurando al calciatore biscegliese le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera.