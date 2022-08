Le idee sono chiare, gli obiettivi legittimamente ambiziosi. L'annata 2022-23, per la Nuova Matteotti Corato, rappresenterà un importante banco di prova per le prospettive a medio termine della prima squadra: il team che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo torneo di Serie C Gold vuole essere competitivo ed in grado di gettare un ponte sulle future possibilità offerte dalla riforma dei campionati. Il club coratino ha confermato coache il suo assistente Bruno De, aggiungendo un team manager di comprovata capacità e notevole esperienza: quello diè un ritorno nei ranghi NMC dopo quasi dieci anni e rappresenta l'ennesima prova delle intenzioni di sviluppo e consolidamento della società.Il roster, in attesa delle ufficializzazioni degli accordi già sottoscritti con il pivote l'esterno under, conterà su: il 23enne playmaker coratino (12.3 punti di media nell'ultima stagione) sarà anche il capitano della squadra. La casella dell'ala piccola titolare sarà coperta dal monopolitano, altro giocatore da doppia cifra di media. È prevedibile, a questo punto, che le due caselle per gli stranieri siano quelle della guardia e dell'ala forte, a meno che non si intenda andare sul mercato per un centro di ruolo e spostare Baldin da 4.