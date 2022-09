Sabato 1° ottobre, alle ore 20:30, è in programma la presentazione ufficiale delle attività della Nuova Matteotti Corato per la stagione 2022-2023. L'evento si terrà nel chiostro di Palazzo di Città, alla presenza delle autorità comunali.Nell'occasione saranno illustrate le varie sfaccettature della vita del club presieduto da, la cui prima squadra parteciperà al prossimo campionato regionale di(con inizio fissato per metà ottobre) e che in queste settimane sarà ai nastri di partenza di diversi tornei giovanili, su tutti l'Under 19 Eccellenza (primo impegno lunedì 3 ottobre al PalaLosito contro Napoli).Prevista, naturalmente, l'illustrazione degli obiettivi della società per la nuova annata oltre che una rassegna dei componenti del team di C Gold, allenato da coach. La serata sarà un'utile opportunità anche per conoscere meglio le dinamiche del Centro minibasket Nuova Matteotti Corato.