Matteotti, due punti di platino

NUOVA MATTEOTTI CORATO-VIESTE 81-78 Nuova Matteotti Corato: n.e., Gatta 10, Olocco 17, Paulauskas 17, Razic 21, Chornohrytskyi 3, Giovara 11, Baldin 2, N.Markovic, Sciscioli n.e., L.Markovic,. N.e.: Bojang; Altieri, Sciscioli. All.: Patella.

Vieste: Tanzi 11, Prete 2, Carrizo 18, Lauriola 9, Lakatos 5, Piccolo, Mafrolla, Saiz Otero 16, Novikov 2, Jelic 15. Coach: Rubino

Arbitri: Di Vittorio di Ruvo e Caposiena di San Severo

Parziali: 16-24; 43-40; 65-62.

Note: uscito per 5 falli Tanzi.

Pesano e parecchio i due punti conquistati dalla Nuova Matteotti Corato al termine della battaglia sportiva con Vieste di sabato pomeriggio. La squadra di coach Dimitri Patella ha strappato così la quinta affermazione in otto incontri nel torneo di Serie C Gold, confermando l'imbattibilità sul parquet del PalaLosito.Gara non semplice pere compagni, alle prese con l'enorme determinazione del collettivo garganico: i canestri di Saiz Otero, Carrizo e Tanzi hanno trascinato Vieste sul +8 al primo mini-intervallo (16-24). La reazione della Nuova Matteotti è valsa il sorpasso sul 33-28 e la presa delle redini della contesa. Vieste, da quel momento in poi, non ha più ripreso il controllo del punteggio, riuscendo solo a ristabilire la parità con Lauriola nella terza frazione (45-45). Un nuovo strattone, confezionato da Paulauskas, Olocco e Baldin, ha fruttato il +11 ai padroni di casa (65-54) ma gli ospiti, ancora una volta, si sono riavvicinati fino al -3 (65-62). Ultima frazione avvincente: l'ultimo arrivato, con due triple consecutive, ha dato il +7 a Corato (71-64) ma Vieste ha accorciato ancora sul -4 (78-74). Finale convulso ma l'ultimo tiro di Jelic si è spento sul ferro. Giovedì 8 dicembre turno infrasettimanale per la Matteotti sul terreno della Virtus Mesagne: palla a due alle 20.