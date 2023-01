Neroverdi di nuovo in campo, al Coppi arriva Real Siti

Dopo la pausa di Coppa Italia di Eccellenza, che ha visto Manfredonia trionfare 3-0 su Manduria nella gara di andata sul neutro di Apricena, il Corato torna sul prato di gioco per affrontare tra le mura amiche la Real Siti. La gara, valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza pugliese girone A nasconde molte insidie, in quanto i foggiani sono in una splendida forma e navigano ormai da qualche settimana nelle zone nobili della classifica.QUI CORATO: L'ottimo match disputato contro Mola non ha portato fieno in cascina alla banda Di Domenico, la settimana di stop ha concesso al gruppo di amalgamare ancor di più i meccanismi comunque oleati. Mentre Campanella prosegue nel recupero dopo la frattura scomposta dello zigomo, tutto il gruppo è a disposizione per questo delicatissimo match, che potrebbe essere vero spartiacque in una stagione sin qui stratosferica. Nella gara di andata Corato dominò per quattro reti a zero, grazie ad una lettura tattica perfetta del match. A tre mesi di distanza l'unica cosa certa è che questa qui non sarà una partita semplice.QUI REAL SITI: Dopo aver fermato la capolista Manfredonia, la Real qualche settimana fa ha rischiato anche di bloccare sul pari il Bisceglie, salvo subire gol nei minuti conclusivi di gara. La squadra di Mister Lopolito sta volando sulle ali dell'entusiasmo, grazie ad una fase offensiva notevole, Real Siti è il terzo attacco del campionato, con le reti di Ramos, ben 11 a trascinare il gruppo. Come Corato, anche la compagine foggiana era partita con altri obiettivi, ma l'appetito, si sa, vien mangiando e non verrà al Coppi da sparring partner.Calcio d'inizio fissato per le ore 15:00 di domani per la prima gara dell'anno in casa, servirà tutto il calore del nostro pubblico per tornare ai tre punti.