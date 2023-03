NMC alla sfida secca contro Mola per un posto in B2, le parole di coach Di Salvatore

In vista dei tanto attesi play-off, l'Head Coach del gruppo di serie C Gold Maschile, spende due parole verso la comunità NMC.«Poco meno di due mesi fa sono arrivato a Corato in punta di piedi e in silenzio, ignaro di ciò che mi aspettava. Ricordo il mio primo giorno in cui ho incontrato i ragazzi con questi sguardi così giovani e apparentemente ingenui. E sottolineo ragazzi per la loro 'tenera' età media. È il mio quattordicesimo play off, la mia sesta finale - prosegue l'head coach - ma per tanti di loro è la prima volta. Così come per me, alle prese con un gruppo che non dispone di giocatori esperti e navigati.Ho dietro una società presente come poche, sempre attenta a tutte le esigenze proprio come una famiglia.Vincere una finale con loro avrebbe un sapore diverso, il sapore di un'impresa, di quella che fa la differenza e rimane per sempre...nei ricordi di tutti.La "carta" e la classifica potranno raccontare altro, ma noi a questi play-off rispondiamo presente e vogliamo provarci».