NMC, scatta l’ora del derby di fuoco contro Molfetta

È stata una settimana di duro lavoro con allenamenti intensi, con una ventata di entusiasmo portata dall'arrivo del nuovo allenatore Sandro Di Salvatore e con il sangue agli occhi di chi vuole riscattare a tutti i costi la brusca sconfitta casalinga contro Bari.E un derby che si prospetta incandescente e affascinante può essere l'occasione giusta per ritrovare la via della vittoria e per avvicinarsi ai vertici della classifica, dove una società blasonata come la Nuova Matteotti Corato merita di stare: domenica i ragazzi di coach Di Salvatore saranno impegnati al PalaPoli di Molfetta, per la quinta giornata del girone di ritorno, contro la Dai Optical Virtus Molfetta.La Dai Optical Virtus Molfetta occupa attualmente il quinto posto in classifica a quota 20 punti, frutto di 10 vittorie e 5 sconfitte, con 1162 punti segnati (media di 77.5 punti a partita) e 1042 punti subiti (media di 69.5 punti a partita). Dopo un avvio di stagione a dir poco deludente, con una sola vittoria ottenuta nelle prime cinque giornate, la compagine biancoblu, allenata da coach Sergio Carolillo, ha conquistato ben 9 vittorie nelle successive 10 partite.Nell'ultima giornata di campionato la formazione molfettese ha espugnato il campo di Monteroni con il punteggio di 77 – 80, ottenendo così il quinto successo consecutivo.Il top scorer di Molfetta è la guardia americana classe 1998 Marcus Brown, con ben 25.2 punti per allacciata di scarpe.La gara di andata, disputata lo scorso 13 novembre al PalaLosito, è terminata con il risultato finale di 83 - 71 grazie ad una prova collettiva sontuosa in entrambe le metà campo e, in particolare, di capitan Claudio Gatta, autore di 26 punti.Appuntamento a domenica, alle ore 19:30, al PalaPoli di Molfetta.La partita sarà arbitrata dai signori Ceo di Bari e Settembre di Gravina.