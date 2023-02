Nuova Matteotti Corato, contro Brindisi per una sfida dal sapore di play-off

Dopo la prestazione di orgoglio e di carattere nel derby di domenica scorsa contro Molfetta, è arrivato il momento per la Nuova Matteotti Corato di raccogliere punti fondamentali per il morale e per la classifica: sabato i ragazzi di coach Di Salvatore sfideranno la Dinamo Brindisi per la sesta giornata del girone di ritorno.La Dinamo Brindisi occupa attualmente il sesto posto in classifica a quota 20 punti, frutto di 10 vittorie e 6 sconfitte, con 1266 punti segnati (media di 79.1 punti a partita) e 1081 punti subiti (media di 67.6 punti a partita).La formazione biancoblu, allenata da coach Antonio Cristofaro, è in serie positiva da due partite e nell'ultimo turno di campionato ha battuto a domicilio la Sunshine Vieste con il punteggio di 80 – 71.Il top scorer di Brindisi è la guardia lituana classe 1993 Darius Stonkus, con ben 21.3 punti a partita.La gara di andata, disputata lo scorso 19 novembre al PalaZumbo, è terminata con il risultato finale di90 – 57 a favore dei brindisini ma per la Matteotti è pesata tantissimo, nell'andamento della partita e nelle rotazioni, l'assenza per infortunio del gigante Paulauskas.Appuntamento a sabato, alle ore 19:00, al PalaLosito.La partita sarà arbitrata dai signori Menelao di Mola e Caposiena di San Severo.