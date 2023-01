Nuova Matteotti Corato, operazione riscatto a Castellaneta

Voltare subito pagina dopo la sconfitta casalinga contro Lucera che ha fatto scivolare la Nuova Matteotti Corato al settimo posto in classifica: questo è l'obiettivo primario dei ragazzi di coach Patella che, per la terza giornata del girone di ritorno, saranno impegnati nell'insidiosa trasferta in terra tarantina contro la Valentino Basket Castellaneta.La Valentino Basket Castellaneta occupa l'ottavo posto in graduatoria a quota 12 punti, grazie a 6 successi (di cui 5 ottenuti tra le mura amiche) e 7 sconfitte, con 896 punti all'attivo (media di 68.9 punti a partita) e 937 punti subiti (media di 72.1 punti a partita). Nello scorso weekend di campionato la compagine biancorossa di coach Giovanni Gesmundo ha sconfitto a domicilio l'Adria Bari con il risultato di 100 – 90.Il miglior realizzatore di Castellaneta è il play sloveno classe 1994 Martin Bajc, con 16.5 punti per allacciata di scarpe.La gara di andata, disputata lo scorso 30 ottobre al PalaLosito, è terminata con il punteggio di 72 - 62 a favore della società della presidente Balducci.Appuntamento a domenica, alle ore 18:00, alla Tensostruttura "PalaTifo" di Castellaneta.La partita sarà arbitrata dai signori De Carlo di Lequile e Serse di Brindisi.