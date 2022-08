Giovane ma molto interessante. La Nuova Matteotti Corato edizione 2022-23 ha l'ambizione di stupire e ben figurare nell'agone di una Serie C Gold di Puglia particolarmente competitiva. La dirigenza coratina ha l'intenzione di affidare al riconfermatoun gruppo dall'età media relativamente bassa e al tempo stesso con enormi margini di miglioramento, da plasmare per ottenere i migliori risultati possibili. I colpi di mercato più significativi, senza dubbio, sono stati l'ingaggio di(esterno monopolitano in uscita dalla Virtus Molfetta)e del lungo(nella passata stagione a Corno di Rosazzo in C Silver friulana), oltre che la conferma del talento di casaLa Matteotti ha aggiunto, che a dispetto dei suoi 22 anni è già avvezzo a certi livelli e abituato alle responsabilità, e inserito altri quattro under: due nati nel 2003, altrettanti classe 2004. La scelta è ricaduta su(il cui arrivo è stato preannunciato da CoratoViva diverse settimane fa insieme a quello di Baldin) e, entrambi 19enni. Luka è fratello dell'ex Ruvo Nikola Markovic, ora ad Omegna, e giocherà da guardia mentre Nemanja è un'ala molto fisica che può cambiare sui blocchi anche con i 4.Quanto ai 18enni, oltre al centro, cresciuto nel Progetto Giovani Cantù, il club coratino ha tesserato un altro giocatore serbo,, esterno che ha giocato l'ultimo scorcio della stagione con la canotta di Ostuni.Il roster andrà completato adesso con la coppia di stranieri, che sarà senza dubbio differente rispetto a quella dell'annata appena trascorsa dato che Goran Oluic è tornato a Vasto e Dusan Ranitovic si è accordato con Mesagne.