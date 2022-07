Un roster dall'età media piuttosto bassa ma al tempo stesso competitivo, per reggere l'impatto di un torneo di Serie C Gold che riserverà le proverbiali insidie. La dirigenza dellaè al lavoro per allestire un organico in grado come minimo di conservare la categoria. Pur in attesa di ufficializzazione, alcuni accordi sono stati raggiunti: la società biancazzurra ha ingaggiato l'ala-pivote la guardia-ala, classe 1999, ha mostrato buone qualità pur essendosi avvicinato da pochi anni alla pallacanestro dopo aver praticato calcio. Ha giocato in C Silver friulana a Latisana per tre stagioni (4.3 punti di media nel 2019-20) e nell'ultima a Corno di Rosazzo, toccando la doppia cifra di media per punti segnati ed evidenziando progressi sempre più confortanti, al punto da meritarsi la chiamata coratina. Il suo apporto sotto canestro sarà basilare per la squadra.Molto interessante anche il profilo di, classe 2003 di origini serbe, fratello minore di Nikola Markovic che nella passata stagione ha giocato a Ruvo in Serie B (distinguendosi fra i migliori under dell'intera categoria) e ora è stato ingaggiato dall'ambiziosa Omegna. L'inserimento nel roster del giovanissimo esterno non inficerà sulla possibilità, per il club, di tesserare due giocatori extracomunitari.