Serie C Gold, la NMC si arrende all'Altamura

Svaniscono sul parquet di Altamura le residue speranze di playoff per la Nuova Matteotti Corato, sconfitta 81-68 dai padroni di casa dopo una prova gagliarda. Non inganni il punteggio finale perché i ragazzi coratini hanno lottato per oltre 3 quarti prima di arrendersi nell'ultimo quarto.

Si parte con coach Lerro che recupera l'ex di turno De Bartolo e la gara in grande equilibrio. Per tutto il quarto le due squadre si sorpassano e controsorpassano con Liso da una parte e Gatta Oluic e De Bartolo, partito dalla panchina, che rendono la gara avvincente sino al 17-19 timbrato da una tripla di Gatta con cui si chiude il quarto.

Nei successivi 10 minuti la gara rimane piacevole. Altamura però prende il comando delle operazioni e tenta più volte la fuga ma la Matteotti risponde sempre presente. Grande importanza hanno i ragazzi della "cantera" coratina, con Piccarreta, Sedena e Rutigliani autori di una buona prova e di punti importanti al cospetto di una squadra rognosa e dal roster importante. All'intervallo si va con le due squadre sul 37 pari.

Il tema tattico non cambia dopo l'intervallo. Le due squadre sono sempre punto a punto e stavolta sono Oluic e Sabeckis che tengono i coratini in gara caricandosi la squadra sulle spalle. Ed è proprio Sabeckis che con un gioco da 3 punti a fil di sirena manda avanti la Matteotti all'ultimo mini riposo (58-60).

Ultimo quarto che sembra favorevole in avvio a Corato (62-66) ma a questo punto arriva la svolta del match. Altamura infatti piazza un 14-0 di parziale che spezza in due la gara. I murgiani sfruttano alcune disattenzioni, il nervosismo e la stanchezza degli ospiti, che perdono anche per falli Oluic e De Bartolo e, nonostante la grande generosità, devono arrendersi fino all'81-68 finale.