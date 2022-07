Lunedì l'appuntamento con i nati nel 2003 e 2004, venerdì quelli dedicato alle leve Under 15 e Under 17

Settimana di stage per il vivaio dell'Usd Corato calcio. Lunedì 11 luglio, al "Coppi" di Ruvo, è previsto un allenamento riservato a giovani calciatori nati negli anni 2003 e 2004, rivolto all'individuazione di ragazzi da poter aggregare alla prima squadra e alla formazione Juniores per la stagione 2022-23.L'appuntamento è fissato alle ore 16:30 nell'impianto sportivo ruvese: gli interessati, oltre che in abbigliamento sportivo, dovranno presentarsi muniti del certificato medico di idoneità sportiva. Parteciperà al raduno anche mister, tecnico del team neroverde di Eccellenza.Due incontri, dedicati ai ragazzi, si terranno invece venerdì 15, sempre sul sintetico del "Fausto Coppi". Il via alle 16:30 con i nati nel 2008 e 2009, quindi alle 18 l'incontro per i 2006 e 2007. Per ulteriori informazioni è a disposizione il recapito Whatsapp 3760116287.