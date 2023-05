Terzo posto per la NMC alle Final Four U14 Elite

Venerdì 19 e sabato 20 maggio sono andate in scena, presso la Palestra "Pierluigi Lasala" di Bari, le Final Four del campionato U14 Elite: la Nuova Matteotti Corato si è classificata al terzo posto, un ottimo risultato che costituisce il giusto coronamento per la grande stagione disputata dai biancoblu classe 2009.A distanza di 24 ore dalla sconfitta in semifinale contro la corazzata Aurora Brindisi, i ragazzi di coach Felice Fracchiolla si sono subito riscattati conquistando, grazie ad una splendida prova dal punto di vista tecnico e caratteriale, la finale 3°- 4°posto contro l'Apulia Logistics Mar.Lu Bari con il risultato finale di 73 - 62.Per la cronaca, l'Angiulli Bari si è aggiudicata la finalissima battendo l'Aurora Brindisi con il risultato finale di 86 - 76.