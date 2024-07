Campo sportivo di Corato, al via la gara per i lavori di adeguamento e sicurezza

Il Comune di Corato ha avviato una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento funzionale alle normative di sicurezza vigenti del campo sportivo comunale. Questo intervento, finalizzato all'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e all'agibilità dell'impianto, rappresenta un passo significativo per la modernizzazione delle infrastrutture sportive della città.La procedura di affidamento dei lavori sarà gestita dalla Centrale di committenza qualificata "Unione dei Comuni Montedoro", alla quale il Comune di Corato ha aderito."L'avevamo promesso e stiamo mantenendo l'impegno. È stato un lavoro lungo e meticoloso, e voglio ringraziare tutta la struttura amministrativa del nostro comune che ha lavorato e continuerà a lavorare per questo importante progetto. Un ringraziamento particolare va anche al collega assessore Vincenzo Sinisi. Siamo certamente ancora all'inizio, ma questo è un mattone importante che si aggiunge alla costruzione del nostro futuro. Andiamo avanti con determinazione." Ha dichiarato l'Assessore allo sport, Beniamino Marcone."Se c'è una caratteristica importante di questa Amministrazione, è la ferma volontà di affrontare ogni problematica della città, dalla più semplice alla più complessa, con la medesima determinazione a individuare la soluzione migliore. È emblematico lo stallo funzionale in cui si è trovato lo Stadio Comunale. Fin da subito, il Sindaco Corrado De Benedittis e il Vice Sindaco e Assessore allo Sport, Beniamino Marcone, hanno assunto un impegno inderogabile con l'intera cittadinanza: restituire la piena funzionalità dello Stadio Comunale. Tutta l'Amministrazione, con la preziosa collaborazione degli uffici, si è impegnata in tal senso affrontando l'intricata situazione che impediva di riaprire la struttura nel rispetto delle normative vigenti. Individuato il bandolo della matassa, con convinta e ostinata metodologia, è stato scelto il giusto percorso tecnico, amministrativo ed economico che ha portato oggi alla pubblicazione della determinazione n. 719.Questo è un atto che concretizza la promessa fatta a tutti gli sportivi: lo Stadio Comunale si riaprirà alla città completamente rinnovato," ha affermato l'Assessore ai Lavori Pubblici, Vincenzo Sinisi."La riqualificazione dello stadio comunale è la pietra d'angolo su cui far ripartire l'edilizia sportiva della nostra città!" Ha aggiunto il consigliere con delega allo sport, Alessandro Palmieri."Parte la gara d'appalto per lo Stadio comunale. Si esce in questo modo da una situazione di precarietà in cui questa storica struttura sportiva era caduta da tanto tempo. Finisce l'epoca della cosiddetta "firma del sindaco" che finiva con lo spostare nel tempo problemi strutturali che invece era necessario affrontare per garantire sicurezza e pieno rispetto delle norme. Il nuovo Stadio sarà una realtà polisportiva, in cui centrali saranno l'atletica e il calcio, insieme al rugby e alle tante discipline oggi esistenti. Adesso, auspico che qualcuno abbia voglia di investire con una seria progettualità, di lunga gittata e non dal fiato corto, sul Corato calcio.Come stiamo portando avanti una politica di investimenti sulle strutture sportive che devono fare uscire la Città dal "tiriamo a campare" finché si può, allo stesso modo, il mondo del calcio locale ha necessità di avere supporto e prospettive ampie, a partire da un serio investimento sui "vivai giovanili" per fare dello sport innanzitutto un luogo pedagogico di crescita interiore e di promozione della salute." Ha concluso il Sindaco, Corrado De Benedittis.Con questi interventi, il campo sportivo comunale di Corato si prepara a diventare un impianto moderno e sicuro, in grado di ospitare eventi sportivi di rilievo e offrire un'esperienza migliore a tutti gli appassionati.