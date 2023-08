Un ottimo Corato si arrende nella ripresa al Bitonto (Serie D): buon test per i neroverdi

Buone notizie per il Corato Calcio: ad una settimana dall'esordio casalingo in Coppa Italia contro il Bisceglie (ancora tu, ma non dovevamo incontrarci più?), i neroverdi perdono in maniera più che dignitosa contro il Bitonto, squadra che disputerà il campionato di Serie D.Ottime indicazioni per mister Maurelli che mette in campo una formazione giovane, spigliata e molto organizzata in difesa, che cede agli "altri" neroverdi solo nella ripresa, per mano dei giovani Ingredda e Scardigno (ex del match).Sicuramente un ottimo viatico per la gara di Coppa di domenica prossima, allorquando il Corato affronterà i nerazzurro stellati del Bisceglie di Koné, altra vecchia conoscenza della meravigliosa scorsa stagione.