Corato generosa, donati agli operatori 118 presidi per l'attività sanitaria

Con una nota pubblica, alcuni operatori del servizio 118 del presidio ospedaliero di Corato ringraziano i cittadini che si sono adoperati per una raccolta fondi utile all'acquisto di presidi utili all'attività sanitaria svolta nell'ospedale Umberto I.Il gruppo di infermieri, soccorritori e autisti del presidio ospedaliero 118 di Corato desidera ringraziare accoratamente il gruppo di cittadini che spontaneamente ha organizzato una raccolta fondi per acquistare e donare una fornitura di materiale indispensabile all'attività sanitaria come un termometro ad infrarossi, igienizzante, disinfettante, tute protettive.Un gesto di solidarietà importante e davvero significativo, soprattutto in questo grave momento di emergenza che stiamo fronteggiando e cercando di contrastare con ogni mezzo, anche in Puglia. Purtroppo le condizioni difficili stanno mettendo a dura prova il sistema sanitario sull'intero territorio nazionale, anche per ciò che concerne l'approvvigionamento interno di materiale ospedaliero, che in tutte le ASL rischia di scarseggiare. Per queste ragioni è davvero un segnale di positività per la nostra collettività, nel segno del bene comune, la spontanea scelta di contribuire per quanto nelle proprie possibilità a sostenere l'attività di chi in ospedale è in prima linea, ogni giorno e fino alla fine, per combattere contro questo mostro invisibile chiamato Covid-19.Con questo gesto la comunità cittadina ha mostrato toccante vicinanza a noi operatori sanitari, a cui spetta la doverosa responsabilità di lavorare senza tregua, in qualsiasi condizione, al servizio delle persone per garantire la migliore assistenza. Pertanto, riceviamo ed accettiamo a nostra volta, con sentita gratitudine, questa attestazione di profondo senso civico e di grande altruismo.Continueremo a profondere ogni sforzo nella gestione e nella risposta a questa emergenza che ha ormai coinvolto direttamente anche la nostra città, rinnovando però il nostro appello a tutti i cittadini a cooperare con responsabilità massima nel rispettare le regole previste per cercare di contenere ed arginare quanto più possibile il dilagare del virus, auspicando di uscirne presto, insieme