Aggressione Pronto Soccorso di Corato, Lacarra (PD): "Va contrastata la cultura marcia alla base"

Si susseguono le reazioni dopo il nuovo caso di aggressione a personale sanitario in servizio: nella serata di mercoledì teatro dell'evento il Pronto Soccorso di, vittima un medico specializzando colpito da uno schiatto in pieno volto . Tra le condanne all'episodio è arrivata anche quella del deputato del Partito Democratico"Ancora un episodio di violenza in un pronto soccorso. Questa volta all'ospedale di Corato, dove ieri sera un utente, dopo essersi rifiutato di aspettare il suo turno, ha colpito un medico specializzando al volto. Si tratta dell'ennesimo atto selvaggio contro un operatore sanitario in servizio. Aggressioni verso cui, continuiamo a ripeterlo, aumenti di pene e sanzioni, per quanto giusti, non sono sufficienti. Bisogna contrastare la cultura marcia che è alla base di questi episodi e investire di più nel servizio sanitario nazionale, anche rafforzando i presidi di polizia presso i pronto soccorso, come da tempo chiediamo di fare al Governo Meloni". Così Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico. "Tutta la mia solidarietà al giovane medico aggredito e a tutti quei professionisti della sanità che, pur dando un contributo quotidiano incalcolabile alla nostra società, sono sempre più spesso vittime di certi balordi."