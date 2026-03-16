Ospedale di Corato a rischio. L'associazione politica Polis: «Una scelta profondamente sbagliata»

In queste ore stanno circolando a mezzo stampa indiscrezioni molto preoccupanti sul futuro della sanità pugliese. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, per coprire i buchi della sanità regionale, stimati in circa 369 milioni di euro, la Regione Puglia starebbe valutando una revisione della rete ospedaliera con tagli, accorpamenti e riconversioni di reparti e posti letto che coinvolgerebbero 18 ospedali pubblici su 28. Tra le strutture indicate nella mappa dei presidi a rischio ci sarebbe anche l'ospedale di Corato.«Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, saremmo davanti a una scelta profondamente sbagliata: far pagare ancora una volta ai territori e ai cittadini il prezzo dei buchi della sanità regionale.» Così l'Associazione politica POLIS in merito alla probabile chiusura dell'Ospedale di Corato.«Lo diciamo con chiarezza: non si risanano i conti indebolendo i servizi sanitari e mettendo a rischio presidi fondamentali per intere comunità. L'ospedale di Corato rappresenta un punto di riferimento essenziale per migliaia di cittadini del territorio. Qualsiasi ipotesi di ridimensionamento significherebbe colpire il diritto alla salute della nostra comunità e aggravare ulteriormente le difficoltà di accesso alle cure.»«Di fronte a queste notizie il silenzio non è accettabile. Per questo chiediamo pubblicamente all'amministrazione comunale di Corato di chiarire quale posizione intenda assumere. Il Comune è pronto a difendere con forza l'ospedale della città? Quali iniziative intende mettere in campo per evitare che il presidio venga ulteriormente indebolito o svuotato di reparti e servizi?»«Su un tema come questo non sono ammesse ambiguità né attendismi. La difesa dell'ospedale di Corato deve diventare una priorità per tutta la città.L'associazione politica Polis continuerà a seguire con attenzione questa vicenda e a chiedere trasparenza e responsabilità nelle scelte che riguardano il futuro della sanità e del nostro ospedale.»