Ospedale
Ospedale
Politica

Ospedale di Corato a rischio. L'associazione politica Polis: «Una scelta profondamente sbagliata»

La nota completa

Corato - lunedì 16 marzo 2026 12.27 Comunicato Stampa
In queste ore stanno circolando a mezzo stampa indiscrezioni molto preoccupanti sul futuro della sanità pugliese. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, per coprire i buchi della sanità regionale, stimati in circa 369 milioni di euro, la Regione Puglia starebbe valutando una revisione della rete ospedaliera con tagli, accorpamenti e riconversioni di reparti e posti letto che coinvolgerebbero 18 ospedali pubblici su 28. Tra le strutture indicate nella mappa dei presidi a rischio ci sarebbe anche l'ospedale di Corato.

«Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, saremmo davanti a una scelta profondamente sbagliata: far pagare ancora una volta ai territori e ai cittadini il prezzo dei buchi della sanità regionale.» Così l'Associazione politica POLIS in merito alla probabile chiusura dell'Ospedale di Corato.

«Lo diciamo con chiarezza: non si risanano i conti indebolendo i servizi sanitari e mettendo a rischio presidi fondamentali per intere comunità. L'ospedale di Corato rappresenta un punto di riferimento essenziale per migliaia di cittadini del territorio. Qualsiasi ipotesi di ridimensionamento significherebbe colpire il diritto alla salute della nostra comunità e aggravare ulteriormente le difficoltà di accesso alle cure.»

«Di fronte a queste notizie il silenzio non è accettabile. Per questo chiediamo pubblicamente all'amministrazione comunale di Corato di chiarire quale posizione intenda assumere. Il Comune è pronto a difendere con forza l'ospedale della città? Quali iniziative intende mettere in campo per evitare che il presidio venga ulteriormente indebolito o svuotato di reparti e servizi?»

«Su un tema come questo non sono ammesse ambiguità né attendismi. La difesa dell'ospedale di Corato deve diventare una priorità per tutta la città.
L'associazione politica Polis continuerà a seguire con attenzione questa vicenda e a chiedere trasparenza e responsabilità nelle scelte che riguardano il futuro della sanità e del nostro ospedale.»
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Ospedale
Al Tribunale di Trani l’omaggio degli studenti dell’Oriani-Tandoi di Corato alle vittime di mafia
16 marzo 2026 Al Tribunale di Trani l’omaggio degli studenti dell’Oriani-Tandoi di Corato alle vittime di mafia
Cinque auto incendiate tra Bitonto, Corato, Ruvo e Terlizzi
16 marzo 2026 Cinque auto incendiate tra Bitonto, Corato, Ruvo e Terlizzi
Altri contenuti a tema
Dalla scuola all’ospedale: la raccolta giochi di Mariotto raggiunge la Pediatria di Corato Vita di Città Dalla scuola all’ospedale: la raccolta giochi di Mariotto raggiunge la Pediatria di Corato La scuola Caiati–Don Tonino Bello e la delegazione municipale bitontina insieme per portare un sorriso nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Corato
Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune Attualità Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune De Benedittis: «Investimento sul futuro e sul diritto alla salute». De Chirico: «Visione integrata e nuova viabilità». Chieco: «Un polo di eccellenza a soli 16 km da Ruvo»
CUP dell'Umberto I, un solo sportello, tempi infiniti Attualità CUP dell'Umberto I, un solo sportello, tempi infiniti Un grido di allarme dalla cittadinanza: la sanità locale soffre per carenza di personale e disservizi
Aggressione Pronto Soccorso di Corato, Lacarra (PD): "Va contrastata la cultura marcia alla base" Cronaca Aggressione Pronto Soccorso di Corato, Lacarra (PD): "Va contrastata la cultura marcia alla base" Il deputato barese dopo l'episodio dell'Umberto I
Italia Viva: «Giù le mani dall'ospedale di Corato» Italia Viva: «Giù le mani dall'ospedale di Corato» Nota congiunta di Stellato e Tarantini: «Il nosocomio Umberto I va potenziato»
Neonata di Terlizzi morta a Corato, ieri l'autopsia. Serviranno altri esami Cronaca Neonata di Terlizzi morta a Corato, ieri l'autopsia. Serviranno altri esami L'esame autoptico si è svolto a Bari. Ma sarà necessario attendere gli esiti degli esami di laboratorio per stabilire le cause del decesso
Pianeta donna: un dialogo sulle prospettive assistenziali dedicate all’universo femminile Territorio Pianeta donna: un dialogo sulle prospettive assistenziali dedicate all’universo femminile Aprire un confronto di sguardi ed idee sui servizi che potrebbero attivarsi nel territorio per migliorare l’assistenza delle donne in tutte le fasi di vita.
Neonata arriva probabilmente già morta al Pronto Soccorso di Corato, tensioni tra famiglia e personale sanitario Cronaca Neonata arriva probabilmente già morta al Pronto Soccorso di Corato, tensioni tra famiglia e personale sanitario La tragedia nella serata di ieri
Rischio chiusura ospedale di Corato: i chiarimenti del Partito Democratico
16 marzo 2026 Rischio chiusura ospedale di Corato: i chiarimenti del Partito Democratico
Solennità del 19 marzo a Corato: il programma della parrocchia e confraternita di San Giuseppe
16 marzo 2026 Solennità del 19 marzo a Corato: il programma della parrocchia e confraternita di San Giuseppe
Nuovi orari ferroviari Corato: disagi e criticità
16 marzo 2026 Nuovi orari ferroviari Corato: disagi e criticità
M5S Corato: un piano da 20 milioni di euro per il futuro della città
16 marzo 2026 M5S Corato: un piano da 20 milioni di euro per il futuro della città
Nuova flotta di Ferrotramviaria: estensione del servizio nelle giornate festive anche a Corato
16 marzo 2026 Nuova flotta di Ferrotramviaria: estensione del servizio nelle giornate festive anche a Corato
Aggredito e rapinato imprenditore andriese 
16 marzo 2026 Aggredito e rapinato imprenditore andriese 
Fondazione SECA presenta "The man Jesus ", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
16 marzo 2026 Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
Tra storia e futuro: i 100 anni della Parrocchia San Domenico
15 marzo 2026 Tra storia e futuro: i 100 anni della Parrocchia San Domenico
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.