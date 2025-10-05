ospedale
ospedale
Attualità

Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune

De Benedittis: «Investimento sul futuro e sul diritto alla salute». De Chirico: «Visione integrata e nuova viabilità». Chieco: «Un polo di eccellenza a soli 16 km da Ruvo»

Corato - lunedì 6 ottobre 2025
È stato presentato ufficialmente a Bisceglie il Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) del Nuovo Ospedale del Nord Barese, una delle opere più strategiche del piano regionale di edilizia sanitaria. La struttura sorgerà in territorio biscegliese, a ridosso della SS16bis e a pochi chilometri da Molfetta, collocandosi in posizione baricentrica rispetto a un bacino d'utenza stimato in circa 250mila residenti, che abbraccia i Comuni di Bisceglie, Molfetta, Trani, Corato, Terlizzi, Ruvo di Puglia e Giovinazzo.

Il nuovo presidio ospedaliero sarà progettato come hub di riferimento per l'area nord barese e per la BAT, con spazi ampi e luminosi, reparti ad alta specializzazione e un'architettura modulare capace di garantire flessibilità e rapidità di riconversione in caso di emergenze straordinarie, come pandemie o maxi-emergenze. L'obiettivo dichiarato è quello di realizzare un'infrastruttura moderna, funzionale e sostenibile, dotata delle più avanzate tecnologie sanitarie.

Per approfondire le ripercussioni sulla comunità del territorio, abbiamo chiesto una riflessione ai primi cittadini di Corato, Terlizzi e Ruvo.

Il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ha sottolineato il valore dell'investimento:
«Il piano regionale che prevede la costruzione di nuovi ospedali rappresenta un investimento sul futuro e il consolidamento del diritto alla salute. Per Corato si apre una prospettiva caratterizzata da due poli ospedalieri, tra Bisceglie e Molfetta e tra Andria e Corato. Nel frattempo, stiamo rilanciando l'ospedale civile Umberto I, che vive una stagione nuova grazie al rafforzamento della Chirurgia, della Rianimazione e, a breve, della Terapia Intensiva e della Pediatria. Ringrazio il D.G. Luigi Fruscio e il presidente Michele Emiliano per l'attenzione costante».
Il sindaco di Terlizzi, Ninni De Chirico, ha evidenziato la necessità di una visione integrata della rete ospedaliera:
«La progettazione del nuovo ospedale tiene conto di un bacino che include anche Terlizzi. Il nostro Sarcone, oggi riconvertito in Presidio Territoriale di Assistenza e destinato a diventare Casa di Comunità, offre già servizi sanitari fondamentali che si integreranno con il nuovo polo. Nel frattempo, molti reparti sono stati potenziati e altri lo saranno a breve. Guardiamo con favore alla realizzazione dell'ospedale e lavoriamo per una viabilità migliore: proporremo una nuova arteria di collegamento diretto tra Terlizzi, Ruvo e il futuro nosocomio».
Per il sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, il progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale:
«Quella del Nuovo Ospedale del Nord Barese è una bella storia di cooperazione tra sette Comuni, senza campanilismi, nell'interesse delle comunità. Ruvo potrà contare su un polo di eccellenza a soli 16 chilometri, in prossimità di un nodo viario strategico che chiediamo di adeguare per garantire accessibilità diretta. È un pezzo di futuro e di benessere che si realizza con serietà e determinazione».
La presentazione, alla quale hanno preso parte il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, la commissaria straordinaria della Asl Bt Tiziana Di Matteo, l'RTP del progetto Francesco Ruggiero e il RUP Antonio Farano, segna un passaggio decisivo verso la fase esecutiva.

Il nuovo Ospedale del Nord Barese sarà un modello innovativo di assistenza ospedaliera, espressione di una filiera istituzionale compatta che punta al rafforzamento della sanità pubblica e alla tutela del diritto alla salute come bene primario e universale.
  • Ospedale
  • Ospedale Nord Barese
  • Ospedale Umberto I
  • ospedale Corato
UNAPOL esprime apprezzamento per la proroga al 2026 della norma sulle sei ore per il conferimento delle olive
5 ottobre 2025 UNAPOL esprime apprezzamento per la proroga al 2026 della norma sulle sei ore per il conferimento delle olive
25° Festival delle murge tre appuntamneti in Ottobre
5 ottobre 2025 25° Festival delle murge tre appuntamneti in Ottobre
Altri contenuti a tema
Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese Territorio Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese Sorgerà tra Bisceglie e Molfetta, per un bacino d'utenza che sarà di circa 250mila pazienti dal territorio
Ospedale di Corato, aggredite due operatrici sanitarie Cronaca Ospedale di Corato, aggredite due operatrici sanitarie Asl Bari: «A loro disposizione strumenti legali per tutelarle e assisterle»
Più accoglienza e sicurezza anche a Corato: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari Territorio Più accoglienza e sicurezza anche a Corato: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari Quasi 200 operatori formati e già in servizio per migliorare l’accesso in ospedale nei casi d’emergenza-urgenza
Si rinnova il Progetto Media 2.0, donati nuovi arredi al reparto di Pediatria dell’ospedale di Corato Vita di Città Si rinnova il Progetto Media 2.0, donati nuovi arredi al reparto di Pediatria dell’ospedale di Corato Si consolida la collaborazione tra Granoro, associazione Salute e Sicurezza e Asl
Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi Speciale Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi Venerdì 29 agosto la consegna ufficiale di armadi, comodini e tavolini all'ospedale Umberto I
CUP dell'Umberto I, un solo sportello, tempi infiniti CUP dell'Umberto I, un solo sportello, tempi infiniti Un grido di allarme dalla cittadinanza: la sanità locale soffre per carenza di personale e disservizi
Un corso di formazione per giovani chirurghi all'ospedale Umberto I di Corato Un corso di formazione per giovani chirurghi all'ospedale Umberto I di Corato Gli otto medici in formazione specialistica si sono cimentati sulle tecniche base di chirurgia laparoscopica
ASL Bari, il “boom” dell’attività chirurgica: nel 2024 superata la soglia dei 3mila interventi Territorio ASL Bari, il “boom” dell’attività chirurgica: nel 2024 superata la soglia dei 3mila interventi Il nosocomio coratino tra il 2021 e il 2024 ha registrato buone performance
Gli Scacchi: cibo per la mente!
5 ottobre 2025 Gli Scacchi: cibo per la mente!
Corato-Virtus Andria, Como: «Soldout? Spero non sia la moda, ma che ci sia un seguito»
4 ottobre 2025 Corato-Virtus Andria, Como: «Soldout? Spero non sia la moda, ma che ci sia un seguito»
Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono
4 ottobre 2025 Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono
Assistenza primaria: in arrivo 96 nuovi medici nella ASL Bari
4 ottobre 2025 Assistenza primaria: in arrivo 96 nuovi medici nella ASL Bari
Missione Salute, l'evento di Misericordie anche a Corato
4 ottobre 2025 Missione Salute, l'evento di Misericordie anche a Corato
La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
4 ottobre 2025 La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
Torna a Corato la "Festa dei lettori ", il programma completo
4 ottobre 2025 Torna a Corato la "Festa dei lettori", il programma completo
Brutto incidente sulla SP 231
3 ottobre 2025 Brutto incidente sulla SP 231
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.