Ratti negli appartamenti di Corato: la disperazione dei residenti del centro storico

Un appello accorato per una migliore salvaguardia e pulizia degli spazi urbani è stato lanciato da un cittadino coratino ormai sfinito dalla sporcizia presente nel centro storico: una situazione che si reitera da tempo, dal momento che la zona, specialmente via Notar Domenico, è oggetto del peggior bivacco in maniera quotidiana. Nell'area si rinvengono, infatti, scarti di cibo, bibite, deiezioni canine e finanche umane.Condizioni di vita diventate insostenibili le quali attirano animali che fungono da veicoli di malattie: non solo si scorgono ratti, ma questi si sono introdotti pure nelle abitazioni, tanto da scatenare il panico nel quartiere.Uno stato d'animo disperato che potrebbe sfociare, in caso di mancati interventi da parte dell'amministrazione comunale, in azioni legali.«Da più mesi abbiamo segnalato alla Polizia Locale che ci sono molti locali al pianterreno che hanno porte danneggiate e da cui sono stati avvistati dei topi fuoriuscire. Adesso da un paio di mesi la situazione sta peggiorando, in quanto i topi sono saliti fino agli ultimi piani dei palazzi» è il racconto di un residente esausto.L'ennesimo episodio si è verificato di recente, quando è stato scovato un topo in un appartamento del terzo pian: fortunatamente l'intervento dei Vigili del Fuoco ha aiutato i condòmini a toglierlo dal balcone.