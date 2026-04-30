Elezioni amministrative a Corato, sorteggiati gli scrutatori
In allegato gli elenchi
Corato - giovedì 30 aprile 2026
13.15Comunicato Stampa
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Il giorno 30 aprile 2026 la Commissione Elettorale Comunale ha proceduto alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per le elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. La nomina degli scrutatori si è svolta tramite estrazione.
In allegato l'elenco degli scrutatori sorteggiati.