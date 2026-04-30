Elezioni amministrative a Corato, sorteggiati gli scrutatori

Il giorno 30 aprile 2026 la Commissione Elettorale Comunale ha proceduto alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per le elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. La nomina degli scrutatori si è svolta tramite estrazione.In allegato l'elenco degli scrutatori sorteggiati.