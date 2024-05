Beccati mentre trafugavano alcune "chianche" dal centro storico di Corato

Questa mattina alcuni individui non meglio identificati ​che sospingevano una carriola nella quale erano stivate alcune "chianche" hanno attirato l'attenzione di un cittadino coratino che immediatamente allertato la Vigilanza Giurata.All'arrivo della pattuglia i malviventi si sono dati alla fuga abbandonato la carriola e ben nove "chianche". L'episodio è stato segnalato ai Carabinieri che sono accorsi per tutti gli accertamenti di rito.È stato scoperto che in un'abitazione del centro coratino, poco lontano dal luogo dove è avvenuto l'episodio segnalato, erano state rubate le lastre di pietra con un palanchino per l'estrazione delle pietre.