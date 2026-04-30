Alleanza Verdi-Sinistra incontra la comunità cittadina

Alleanza Verdi-Sinistra si presenta. «Stasera 30 Aprile invitiamo tutti e tutte a conoscere i nostri candidati e il nostro programma. Insieme a noi sarà presente l'assessora regionale all'urbanistica Marina Leuzzi. L'appuntamento è per le ore 19 presso il comitato elettorale di Corrado De Benedittis in Via Di Vittorio 33." Restare, Tornare, Venire": è questo lo slogan della nostra campagna elettorale. Il nostro programma si apre con una proposta di indagine demografica sul Comune di Corato. Chi abita oggi nella nostra città? Quali saranno i cittadini del 2050 e quale contributo vogliamo portare alla coalizione De Benedittis per progettare la città del futuro? Il nostro paese sarà attraversato nel prossimo ventennio da importanti stravolgimenti demografici i quali, inevitabilmente, trascineranno dietro di sé profondi cambiamenti nella vita economica e produttiva. La politica solitamente sembra interessarsene poco. Riconoscere questi cambiamenti e individuare le azioni tese a governarli sono condizioni indispensabili per progettare il futuro della Città mettendo al centro quello che più ci sta a cuore: le persone.Le strategie da mettere in campo nel prossimo quinquennio dovranno, a nostro parere essere orientate su 3 assi strategici che abbiamo riassunto con il seguente slogan: restare, tornare, venire. Limitare la fuga dei giovani, incoraggiarne il rientro e creare le condizioni affinchè sempre più persone decidano di stabilirsi a Corato. Il raggiungimento di questi tre obiettivi è conseguibile, a nostro parere, attraverso iniziative ampiamente sovrapponibili tra loro aventi come fine ultimo il miglioramento della qualità della vita nella nostra città. In definitiva dobbiamo fare in modo che a Corato si viva progressivamente meglio, godendo di maggiori opportunità di lavoro, di svago e di fruizione di spazi pubblici, usufruendo al contempo di servizi pubblici di qualità. Lavoro, servizi ed ambiente sono al centro delle nostre linee programmatiche. Vogliamo che i giovani decidano di vivere a Corato sapendo di poter contare su questi vantaggi».