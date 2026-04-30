La storia continua: De Benedittis torna in piazza per il secondo comizio

Corrado De Benedittis, sindaco uscente di Corato, torna a incontrare i cittadini per il secondo appuntamento pubblico della campagna elettorale. L'evento si terrà sabato 2 maggio, alle ore 20, in Piazza Cesare Battisti, nel cuore della città. L'incontro rappresenta un passaggio importante di questa fase elettorale: un'occasione per condividere con la comunità il lavoro svolto negli ultimi anni e per delineare con chiarezza il percorso futuro.Al centro del confronto ci saranno i risultati raggiunti, le opere realizzate e gli interventi avviati, insieme alle priorità che guideranno i prossimi anni. Il messaggio che accompagna questo appuntamento è racchiuso nel claim "la storia continua", che sintetizza l'idea di un percorso amministrativo costruito nel tempo e non ancora concluso.Una linea che punta sulla continuità come valore concreto, basato su scelte già compiute e su una visione che guarda avanti senza interrompere quanto avviato. Accanto a questo, prende forma anche un altro elemento centrale della proposta: "in buone mani".Un'espressione che richiama il rapporto diretto con la città, fondato sulla conoscenza dei bisogni quotidiani, dei quartieri e delle persone che li abitano. Non una promessa generica, ma una responsabilità che nasce dall'esperienza amministrativa maturata. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, per partecipare e contribuire a un confronto che riguarda il presente e il futuro di Corato.