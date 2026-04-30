Vita di Città
Corato celebra la Festa dei Lavoratori: il programma del Primo Maggio
L'iniziativa di CGIL Corato
Corato - giovedì 30 aprile 2026 Comunicato Stampa
In occasione del Primo Maggio, Corato si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori. La CGIL invita i cittadini a partecipare al corteo organizzato per l'occasione:
- Ore 09:30 – Omaggio musicale: Apertura con il giro del corso cittadino della Banda "Città di Corato R. Miglietta", che accompagnerà le prime fasi della giornata.
- Ore 10:00 – Raduno: Ritrovo dei partiti politici, delle sigle sindacali e delle associazioni cittadine presso l'incrocio tra Via Aldo Moro e Piazza Vittorio Emanuele.
- Ore 10:30 – Corteo: Partenza del corteo dal punto di ritrovo. Il percorso attraverserà il corso principale della città, dirigendosi verso Corso Garibaldi in un momento di unione civile.
- Ore 11:00 – Comizio finale: Arrivo in Piazza Cesare Battisti, dove si terrà il comizio conclusivo.
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