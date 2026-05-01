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Scuola e Lavoro

Innovazione e Sostenibilità all'IISS Federico Stupor Mundi

Il Team 1 vince la "Solar Energy Challenge"

Corato - venerdì 1 maggio 2026 7.14
Una giornata all'insegna del genio creativo e della transizione ecologica quella vissuta ieri tra le mura dell'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi". La scuola ha ospitato la Solar Energy Challenge, una competizione multidisciplinare inserita nel prestigioso progetto KA220 Erasmus+ #Solar4Future+, coordinato dall'Università Tecnica di Riga (RTU).
La sfida ha visto diversi team di studenti confrontarsi nella risoluzione di problemi energetici reali, seguendo l'approccio STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica). Ogni squadra, composta da cinque membri esperti in diverse discipline, ha avuto cinque minuti per presentare la propria visione di un futuro energetico sostenibile.
Il progetto vincitore: "The Piezopottery"
Dopo un'attenta valutazione, la giuria ha decretato la vittoria del Team 1, composto dagli studenti Ilaria Fucci (4E), Francesco Pio Cassano (4E), Mattia Bonasia (4E), Giorgia Grieco (4E) e Valeria Sophia Gaia Cantatore (4C).
Il loro progetto, denominato "The Piezopottery", ha conquistato gli esperti per la capacità di recuperare l'energia meccanica normalmente dispersa durante il camminamento. Il sistema propone una pavimentazione ibrida altamente innovativa: l'utilizzo di materiali piezoelettrici, che generano elettricità se compressi dai passi, è stato integrato con mattonelle trasparenti in celle di silicio per catturare simultaneamente l'energia solare.
Le motivazioni della giuria
La commissione esaminatrice era composta da figure di alto profilo accademico e tecnico: le docenti Silvia Valente (docente di Inglese e coordinatrice Erasmus+), Annamaria Craca (prof.ssa di Scienze), Donatella Di Bisceglie (prof.ssa di Design Ceramica), Porzia Sparapano (prof.ssa di Matematica) e gli esperti esterni, gli ingegneri Marco Jurilli e Antonio Diaferia.
Secondo la giuria, il Team 1 si è distinto per:
Approccio Multidisciplinare: Una sintesi perfetta tra rigore scientifico e design contemporaneo.
Sostenibilità: Focus sull'assenza di emissioni di CO₂ e sull'uso di materiali riciclati.
Competenza Comunicativa: Una presentazione sicura, supportata da slide visivamente chiare e un'esposizione diretta.
Per il Team 1 il percorso non finisce qui. La vittoria della fase locale apre le porte alla grande sfida internazionale, dove i ragazzi rappresenteranno l'istituto in una presentazione online davanti a giudici internazionali dell'IDDA e della RTU, prima della proclamazione finale dei vincitori prevista per il 13 maggio.
Con questa iniziativa, l'IISS Federico Stupor Mundi si conferma un polo di eccellenza nell'educazione alle sfide del domani, dimostrando che la creatività degli studenti, insieme alla preparazione e al supporto dei docenti, può essere il motore reale del cambiamento globale.
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