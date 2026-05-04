Torna domani a Corato la seconda edizione dell'iniziativa "Ogni voce conta"

Riccardo Aldighieri

Sebastiano Gravina (@videociecato_official)

Daniela Iannone. Conduce Marco Colonna - autore, attore comico e regista della Compagnia Teatrale Il Giullare

Nicola Aurora- Gazzetta del Mezzogiorno e Direttore de "Il giornale di Trani

Giuseppe Cantatore – direttore Livenetwork

Chiara Ludovisi giornalista di Vita – magazine al servizio del Terzo settore, dell'innovazione sociale e dell'attivismo civico

gli ospiti della sessione mattutina.

Domani la Città di Corato ospiterà la seconda edizione di "Ogni Voce Conta", iniziativa che il Comune di Corato, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà Onlus e il suo progetto "Il Giullare: Festival Nazionale del Teatro contro ogni barriera", all'interno di Corato Sociale, ha fortemente voluto riproporre dopo la prima edizione dello scorso anno.Con l'adesione del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Città di Corato e la Consulta delle Associazione per le politiche per la disabilità, oltre che della Fondazione Vincenzo Casillo, il progetto di quest'anno ha un nuovo focus: "Dare Voce. Nuove narrazioni sulla disabilità", tema che pone al centro il valore della comunicazione come strumento capace di generare cultura, superare stereotipi e favorire una reale inclusione sociale.L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere una riflessione sul modo in cui la disabilità viene raccontata nei media tradizionali, nei social network e nel linguaggio quotidiano.Evento che anche per questi motivi è accreditato dall'Ordine dei Giornalisti della Puglia con 2 crediti formativi.La giornata, che si volgerà per intero presso la Sala Teatro della Parrocchia San Gerardo di Corato e che vedrà la partecipazione della Compagnia Teatrale Il Giullare dell'Associazione il Raggio di Sole, prevede due sessioni.Dalle ore 9:30 alle 12.30 Una rappresentanza degli studenti di tutti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Corato, avranno la possibilità di conoscere e confrontarsi con alcuni content creator, tiktoker che vantano anche milioni di follower come:dalle ore 16 alle ore 18:30Potranno prendervi parte cittadini, operatori sociali, enti del Terzo Settore, istituzioni e professionisti dell'informazione.Ad aprire il pomeriggio ci sarà un esibizione di percussioni dell'Associazione Raggio di Sole di Corato.Al talk condotto dal vicedirettore di TG Norba, Antonio Procacci prenderanno parte: