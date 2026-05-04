Ogni Voce Conta
Ogni Voce Conta
Eventi

Torna domani a Corato la seconda edizione dell'iniziativa "Ogni voce conta"

La giornata si svolgerà presso la Sala Teatro della Parrocchia San Gerardo di Corato

Corato - lunedì 4 maggio 2026 13.59
Domani la Città di Corato ospiterà la seconda edizione di "Ogni Voce Conta", iniziativa che il Comune di Corato, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà Onlus e il suo progetto "Il Giullare: Festival Nazionale del Teatro contro ogni barriera", all'interno di Corato Sociale, ha fortemente voluto riproporre dopo la prima edizione dello scorso anno.

Con l'adesione del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Città di Corato e la Consulta delle Associazione per le politiche per la disabilità, oltre che della Fondazione Vincenzo Casillo, il progetto di quest'anno ha un nuovo focus: "Dare Voce. Nuove narrazioni sulla disabilità", tema che pone al centro il valore della comunicazione come strumento capace di generare cultura, superare stereotipi e favorire una reale inclusione sociale.

L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere una riflessione sul modo in cui la disabilità viene raccontata nei media tradizionali, nei social network e nel linguaggio quotidiano.
Evento che anche per questi motivi è accreditato dall'Ordine dei Giornalisti della Puglia con 2 crediti formativi.

La giornata, che si volgerà per intero presso la Sala Teatro della Parrocchia San Gerardo di Corato e che vedrà la partecipazione della Compagnia Teatrale Il Giullare dell'Associazione il Raggio di Sole, prevede due sessioni.

Matinèe per le scuole
Dalle ore 9:30 alle 12.30 Una rappresentanza degli studenti di tutti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Corato, avranno la possibilità di conoscere e confrontarsi con alcuni content creator, tiktoker che vantano anche milioni di follower come:
  • Riccardo Aldighieri
  • Sebastiano Gravina (@videociecato_official)
  • Daniela Iannone. Conduce Marco Colonna - autore, attore comico e regista della Compagnia Teatrale Il Giullare
Pomeriggio aperto alla cittadinanza dalle ore 16 alle ore 18:30

Potranno prendervi parte cittadini, operatori sociali, enti del Terzo Settore, istituzioni e professionisti dell'informazione.
Ad aprire il pomeriggio ci sarà un esibizione di percussioni dell'Associazione Raggio di Sole di Corato.
Al talk condotto dal vicedirettore di TG Norba, Antonio Procacci prenderanno parte:
  • Nicola Aurora- Gazzetta del Mezzogiorno e Direttore de "Il giornale di Trani
  • Giuseppe Cantatore – direttore Livenetwork
  • Chiara Ludovisi giornalista di Vita – magazine al servizio del Terzo settore, dell'innovazione sociale e dell'attivismo civico
  • gli ospiti della sessione mattutina.
Torna domani a Corato l'iniziativa "Ogni voce conta"
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Disabilità
Corato, sarà ancora Promozione: i neroverdi conquistano la salvezza battendo l’Atletico Gargano
4 maggio 2026 Corato, sarà ancora Promozione: i neroverdi conquistano la salvezza battendo l’Atletico Gargano
Scorribande notturne: sventato un furto e recuperate due auto rubate
4 maggio 2026 Scorribande notturne: sventato un furto e recuperate due auto rubate
Altri contenuti a tema
Corato, contributi 2025 per il trasporto scolastico di minori con disabilità Attualità Corato, contributi 2025 per il trasporto scolastico di minori con disabilità Il contributo verrà determinato incrociando la fascia ISEE del richiedente con il numero dei giorni di frequenza scolastica
Sosta per disabili assegnata senza preavviso: la denuncia di una famiglia coratina Vita di Città Sosta per disabili assegnata senza preavviso: la denuncia di una famiglia coratina Segnalazione apparsa su un gruppo social di cittadini coratini, attualmente in corso di verifica
Tra salute e benessere: ieri a Corato l’incontro informativo per il “Patto di Cura 2025-2026” Vita di Città Tra salute e benessere: ieri a Corato l’incontro informativo per il “Patto di Cura 2025-2026” Rilanciato il bando regionale di sostegno alle persone con disabilità gravissima
Disabilità, a Corato oltre 500 colloqui di lavoro nel "Recruiting Time" Attualità Disabilità, a Corato oltre 500 colloqui di lavoro nel "Recruiting Time" Oltre 250 candidati si sono interfacciati con più di 20 aziende locali
Lavoro e inclusione: a Corato un incontro per le persone con disabilità Lavoro e inclusione: a Corato un incontro per le persone con disabilità L'evento si terrà il 5 giugno
Diritti & Inclusione: il Garante della Disabilità incontra la comunità di Corato Associazioni Diritti & Inclusione: il Garante della Disabilità incontra la comunità di Corato Sostegno, confronto e partecipazione attiva per un futuro più accessibile
A Corato "Buono & Solidale”: il progetto di inclusione sociale di Despar Centro Sud Speciale A Corato "Buono & Solidale”: il progetto di inclusione sociale di Despar Centro Sud I ragazzi disabili saranno promoter dei prodotti pasquali nell’Interspar cittadino
"Il Faro per la Disabilità": un progetto innovativo per la comunità di Corato Vita di Città "Il Faro per la Disabilità": un progetto innovativo per la comunità di Corato Un'iniziativa nata all'interno della Consulta Permanente per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità
Granoro a Tuttofood Milano: la trasparenza di filiera protagonista, tra blockchain e valorizzazione del territorio
4 maggio 2026 Granoro a Tuttofood Milano: la trasparenza di filiera protagonista, tra blockchain e valorizzazione del territorio
Il liceo Oriani sul gradino più alto del podio al Certamen Horatianum 2026
4 maggio 2026 Il liceo Oriani sul gradino più alto del podio al Certamen Horatianum 2026
De Benedittis torna a parlare ai cittadini: ieri il secondo comizio
3 maggio 2026 De Benedittis torna a parlare ai cittadini: ieri il secondo comizio
In cammino da Corato a Santiago: Norbert parte per il suo viaggio a piedi
2 maggio 2026 In cammino da Corato a Santiago: Norbert parte per il suo viaggio a piedi
L’unione fa la cura: AC e Fondazione Telethon insieme per la ricerca
2 maggio 2026 L’unione fa la cura: AC e Fondazione Telethon insieme per la ricerca
Primo Maggio, «promuovere opportunità, tutelare i diritti, sostenere le nuove generazioni»
1 maggio 2026 Primo Maggio, «promuovere opportunità, tutelare i diritti, sostenere le nuove generazioni»
Notte di fuoco: distrutta un'auto e danni alla vetrina di un negozio
1 maggio 2026 Notte di fuoco: distrutta un'auto e danni alla vetrina di un negozio
Innovazione e Sostenibilità all'IISS Federico Stupor Mundi
1 maggio 2026 Innovazione e Sostenibilità all'IISS Federico Stupor Mundi
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.