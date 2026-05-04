Liceo oriani
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Scuola e Lavoro

Il liceo Oriani sul gradino piu’ alto del podio al certamen horatianum 2026

Nicole Cimadomo inserito nell'albo delle.eccellenze Indire

Corato - lunedì 4 maggio 2026 6.20 Comunicato Stampa
Il Liceo "A. Oriani" può festeggiare: Nicole Cimadomo, alunna della classe V A del Liceo classico coratino, ha suggellato il suo brillante percorso di studi conquistando la vetta di un certamen nazionale.
Ci era andata vicina già il mese scorso (quarto posto all'Agòn politikòs di Frattamaggiore); adesso espugna la città lucana di Venosa e la trentottesima edizione di una delle gare di latino più conosciute e apprezzate d'Italia: il certamen dedicato al poeta latino Quinto Orazio Flacco, pilastro della letteratura mondiale.
La prova (che per la categoria Licei classici prevedeva traduzione e commento di un brano in esametri: Epistulae, I, 10, 1-33) si è svolta negli ultimi giorni del mese di aprile presso il Liceo di Venosa (la TGR Basilicata parla di ben centoventi partecipanti, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero).
Dopo la premiazione tenutasi lo scorso 30 aprile e compiuta alla presenza di un luminare di livello internazionale come il prof. Paolo Fedeli, il nome dell'alunna Cimadomo verrà inserito nell'Albo Nazionale delle Eccellenze dell'INDIRE.
Dietro il successo c'è un gran lavoro: sinceri complimenti alla volonterosa Nicole e ai docenti che nel tempo hanno coltivato il suo talento. L'avvenire sarà ricco di nuove sfide, ma per oggi concediamoci "orazianamente" una saggia bevuta
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