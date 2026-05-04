Fas Basket Corato
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La Fas Basket Corato batte Antoniana e fa sua gara 1 playout

Prossimo appuntamento sabato 9 maggio

Corato - lunedì 4 maggio 2026 14.35 Comunicato Stampa
Parte con il piede giusto la serie playout della Fas Basket Corato, che regola Antoniana 68-61 al termine di un match sofferto e complicato e si porta sull'1-0. Il primo canestro del quarto e del match è di Corato e lo segna Paoletti. I coratini però si espongono alla squadra ospite che in avvio di gara sembra più nel vivo del match.

Trentini pareggia e da il la al break ospite. Smith con una tripla segna il primo vantaggio ai campani. Tolino e Trapani contribuiscono ad allargare il vantaggio ospite con coach Verile costretto al timeout con i neroverdi che non trovano la via del canestro (2-14). Dopo parecchi minuti è Corral a sbloccare i baresi in attacco ed a fermare il break ospite di 14-0. Negli ultimi minuti del quarto Basile, Corral e Cabodevilla riducono il gap segnando canestri pesanti, anche grazie ad una difesa che ferma l'Antoniana e manda Corato al primo intervallo sotto 10-14.

Inizio di secondo quarto in cui Corato continua nel suo momento favorevole. Rapini, entrato bene dalla panchina, sigla il vantaggio neroverde con un gran canestro e sono sempre suoi i liberi del 17-14. Tolino riporta avanti i campani e ferma il controbreak coratino di 15-0 a cavallo dei due quarti. Il match è equilibrato ma Corato sfrutta meglio le occasioni. Salgono in cattedra per i neroverdi Paoletti e Mulevicius, bravi sia in attacco che in difesa. Corato sfrutta le ampie rotazioni di coach Verile e gudagna un vantaggio di 4-5 punti in un match che scende di intensità, dove aumentano gli errori in attacco e dove la tensione della posta in palio si fa sentire. Nel momento piu importante, quasi a fine quarto, la tripla del solito Corral (20 punti e top scorer dei coratini) ed il canestro di Paoletti mandano i locali avanti all'intervallo sul 31-25.

Terzo quarto che vede Corato affidarsi ai suoi uomini migliori. Sono infatti Corral e capitan Basile a provare a lanciare i neroverdi con le loro giocate ed i loro canestri. Cabodevilla porta il vantaggio dei coratini in doppia cifra (40-30). L'Antoniana prova a restare in scia con Fiorillo ma sono Rapini e Paoletti a tenere il vantaggio alto in casa Corato (46-36). I baresi, spinti da un PalaLosito caldo ed appassionato, sembrano trovare ed imporre il proprio ritmo e marchio sulla gara. I coratini giocano a memoria e, dopo il canestro di Manisi, c'è gloria anche per il giovane Braga, che va a referto con un bel canestro. Sono del giovanissimo di Ferrara gli ultimi due punti del quarto, con Corato che comanda il match dopo 30 minuti per 53-44.

Inizio di ultimo quarto in cui Corato sembra ben contenere i tentativi di Antoniana di rientrare in gara. Per i campani prova ad accendersi Smith, ma Manisi comincia il suo show e risponde agli ospiti (57-50). Antoniana prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo e con Trentini si riavvicina, con il PalaLosito che trattiene il fiato temendo la beffa a fil di sirena. Le due squadre lottano su ogni pallone ma, a meno di due minuti dalla fine, è Manisi con una tripla a far esplodere il tifo coratino. Cortese replica da 3 ed è ancora il numero 2 dei padroni di casa a trovare un canestro vincente e difficilissimo (63-57). I 3 punti che timbrano il successo neroverde arrivano ancora con una tripla ma da Corral (66-58), che di fatto scaccia ogni paura e regala l'1-0 a Corato. Finisce poi 68-61 con entrambe le squadre già proiettate a gara 2, sabato 9 maggio alle ore 19.

FAS BASKET CORATO - PALL. ANTONIANA 68 – 61

CORATO: Manisi 11, Cabodevilla 4, Dip, Rapini 6, Braga 2, Basile 7, Corral 20, De Rossi n.e., Mulevicius 7, Diaz, Paoletti 11. All. Verile

ANTONIANA: Chirico n.e., Smith 21, Fiorillo 3, De Rosa, Trapani 7, Trentini 14, Di Palma, Serrapica 2, Pezzella n.e., Tolino 10, Cortese 4. All. Visnijc

ARBITRI: Buonasorte di Manfredonia (FG) e Marseglia di Mesagne (BR)

PARZIALI: 10-14 31-25 53-44 68-61
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