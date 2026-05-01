Notte di fuoco: distrutta un'auto e danni alla vetrina di un negozio

Il solito, misterioso fenomeno coratino: quello dei roghi notturni. Notte di fuoco in città, l'ennesima: un incendio, infatti, è divampato nel corso della notte passata a ridosso di via Ruvo, distruggendo un'auto e danneggiando la vetrina di un negozio e la facciata di uno stabile. Sul posto i, al lavoro iI fatti sono avvenuti intorno alle ore 03.10, quando le fiamme sono partite in via Villafranca. Hanno colpito unaparcheggiata in strada, danneggiata nella parte anteriore, finendo per lambire anche la vetrina di un'attività commerciale (un negozio d'abbigliamento) e il prospetto di un palazzo. Sul posto, allertati dalle guardie particolari giurate di, in zona nell'ambito dei consueti controlli ordinari notturni del territorio coratino, sono intervenuti iGli uomini delhanno spento l'incendio, partito dal vano motore dell'auto, e poi messo in sicurezza la zona. I danni arrecati dal rogo sono visibili anche sulla vetrina dell'attività, rimasta annerite: è stato colpito l'edificio. Una telecamera di videosorveglianza è stata deformata dal calore, aggiungendo ulteriori danni, non ancora del tutto quantificati. Conseguenze evidenti sul marciapiede e sull'asfalto, mentre sul luogo s'è precipitata una vettura deiLe indagini dei militari dellacittadina, eseguite immediatamente dopo il sopralluogo che non ha fatto emergere dettagli sulla natura dell'incendio, sono già concentrate sull'analisi del sistema di videosorveglianza della strada. Al vaglio degli investigatori pure gli occhi elettronici installati nell'intera area adiacente.