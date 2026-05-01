L'incendio in via Villafranca
L'incendio in via Villafranca
Cronaca

Notte di fuoco: distrutta un'auto e danni alla vetrina di un negozio

Il rogo in via Villafranca, distrutta una Lancia Musa. Sul posto Vigili del Fuoco e Sicuritalia, indagano i Carabinieri

Corato - venerdì 1 maggio 2026 9.41
Il solito, misterioso fenomeno coratino: quello dei roghi notturni. Notte di fuoco in città, l'ennesima: un incendio, infatti, è divampato nel corso della notte passata a ridosso di via Ruvo, distruggendo un'auto e danneggiando la vetrina di un negozio e la facciata di uno stabile. Sul posto i Vigili del Fuoco, al lavoro i Carabinieri.

I fatti sono avvenuti intorno alle ore 03.10, quando le fiamme sono partite in via Villafranca. Hanno colpito una Lancia Musa parcheggiata in strada, danneggiata nella parte anteriore, finendo per lambire anche la vetrina di un'attività commerciale (un negozio d'abbigliamento) e il prospetto di un palazzo. Sul posto, allertati dalle guardie particolari giurate di Sicuritalia, in zona nell'ambito dei consueti controlli ordinari notturni del territorio coratino, sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Gli uomini del Distaccamento di Corato hanno spento l'incendio, partito dal vano motore dell'auto, e poi messo in sicurezza la zona. I danni arrecati dal rogo sono visibili anche sulla vetrina dell'attività, rimasta annerite: è stato colpito l'edificio. Una telecamera di videosorveglianza è stata deformata dal calore, aggiungendo ulteriori danni, non ancora del tutto quantificati. Conseguenze evidenti sul marciapiede e sull'asfalto, mentre sul luogo s'è precipitata una vettura dei Carabinieri.

Le indagini dei militari della Stazione cittadina, eseguite immediatamente dopo il sopralluogo che non ha fatto emergere dettagli sulla natura dell'incendio, sono già concentrate sull'analisi del sistema di videosorveglianza della strada. Al vaglio degli investigatori pure gli occhi elettronici installati nell'intera area adiacente.
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