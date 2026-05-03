De Benedittis torna a parlare ai cittadini: ieri il secondo comizio

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Una piazza Cesare Battisti ancora gremita ha fatto da cornice al secondo comizio di Corrado De Benedittis, candidato sindaco di Corato, tenutosi ieri 2 maggio: una serata che ha confermato il crescente interesse dei cittadini intorno alla sua candidatura.La serata è stata aperta da tre giovani candidati che hanno sottolineato l'importanza e la necessità di essere parte della comunità e soprattutto della vita politica.A portare il loro contributo anche i sindaci di Terlizzi e Bitonto, testimoniando come l'interesse per il progetto politico di De Benedittis vada oltre i confini cittadini e riceva il sostegno di realtà politiche circostanti.Al centro dell'intervento del candidato, una visione chiara sulla vocazione della città. De Benedittis ha parlato dicome leve fondamentali per il rilancio di Corato, rivendicando con forza l'orgoglio di appartenenza: «Non abbiamo nulla di cui vergognarci», ha detto, in un passaggio che ha raccolto uno dei consensi più caldi della serata.De Benedittis si è dichiarato aperto al confronto con i cittadini: «Sono disposto a incontrare i miei competitor senza domande precedentemente comunicate. Anzi, propongo che le domande le formulino all'impronta i cittadini. È facile avere l'aiutino da casa o l'agenda con le risposte da leggere. Bisogna andare tra le persone e parlare con loro».«Disarmiamo il linguaggio. Distinguiamoci», ha detto, invitando a uscire dalla logica dello scontro fine a sé stesso per costruire un dibattito pubblico più civile e più utile alla città.Infine, una stoccata precisa alle proposte degli avversari in materia di sicurezza urbana: ridurre il problema all'assunzione di due vigili in più è, per De Benedittis, una risposta «ridicola» rispetto alla complessità della questione. Una critica che suona come invito a un approfondimento serio, lontano dalle soluzioni di facciata.