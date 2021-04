25 aprile, celebrazioni in forma ridotta. Corone al Milite Ignoto e ai Caduti

Anche nel 2021 le celebrazioni per il 25 Aprile si svolgeranno in maniera ridotta.Domenica 25 Aprile, a causa delle disposizioni anticovid, le celebrazioni commemorative del 76esimo anniversario della Liberazione si terranno in assenza di pubblico.Alle ore 10:00 si terrà una deposizione di corone al Milite Ignoto e al monumento dei Caduti alla sola presenza delle cariche istituzionali e delle Forze dell'Ordine.Di seguito il messaggio istituzionale dell'Amministrazione Comunale."Il 25 aprile del 1945 l'Italia si liberava dall'occupazione tedesca e nazifascista. Fu un secondo Risorgimento, si seppe voltare pagina, mettendo da parte odio e sete di vendetta per restituire dignità all'intera Nazione.Oggi, a 76 anni di distanza, è necessaria una nuova azione di Resistenza e la nostra peculiarità, nel saper superare le avversità, deve farci da guida nell'affrontare la sfida che, da più di un anno, sta mettendo a dura prova la vita sociale ed economica del Mondo intero.L'azione messa in atto, attraverso sacrifici, rinunce e la somministrazione dei vaccini, sta portando la nostra Città e il Mondo intero, si spera anche quello povero, ad uscirne con forza. Ora sarà necessaria un'azione di rilancio e di riprogettazione economica e sociale.Dobbiamo farcela.Viva la Liberazione!".