Open Scacchi seconda edizione del torneo amatoriale

Continua il fervore scacchistico organizzato dal gruppo "Open Scacchi " una realtà ormai consolidata nel panorama regionale nonostante sia nata solo un anno fa grazie all'incessante attività di promozione sociale svolta da OPEN.Martedì 14 maggio, alle ore 20.00, si terrà il 2° torneo amatoriale dell'associazione. L'evento sarà organizzato, come di consueto, in collaborazione con il circolo di scacchi di Terlizzi "La Torre del Tempo," e si svolgerà all'aperto con l'obiettivo di portare il 'nobil gioco' nelle piazze cittadine, offrendo a grandi e piccoli un'occasione di trascorrere una serata all'insegna della convivialità e del divertimento. Il torneo prevede 5 turni con cadenza da 10 minuti con premi per i primi classificati.Concepito come un'esperienza amichevole aperta a giocatori di tutte le età e livelli, il torneo sarà ospitato presso la vinosteria Aspro.Per partecipare o per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci al 3420759504 (Fabio) o al 3495087180 (Stefano), anche tramite whatsapp .Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per vivere insieme una serata speciale all'insegna dello scambio, della sfida e della passione per gli scacchi!